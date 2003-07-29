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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Муша
Muscha
Киноафиша
Персоны
Муша
Муша
Muscha
Дата рождения
28 сентября 1951
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
29 июля 2003
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Декодер
(1984)
Фильмография Муша
6.4
Декодер
Decoder
криминал
1984, ФРГ
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