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Убежище Убежище
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Shelter / 6 Souls Убежище 2010 / США
7.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Убежище»

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Наша рецензия

Шведские режиссеры Монс Морлинд и Бьёрн Стейн, даже переместившись в США, действуют согласно изначальной траектории, выбранной еще на родине: после «Бури» («Шторма») более чем логично снять фильм под названием «Убежище». Не вполне, правда, понятно, почему «Убежище» объявилось в прокате с таким опозданием (картина сделана не в 2011 году, как написано на одних сайтах, и не в 2010-м, как написано на других, и даже не в 2009-м, как гласит постер, а аж в 2008-м), но лучше поздно, чем никогда. Тем…

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