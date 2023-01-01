Наша рецензия

Шведские режиссеры Монс Морлинд и Бьёрн Стейн, даже переместившись в США, действуют согласно изначальной траектории, выбранной еще на родине: после «Бури» («Шторма») более чем логично снять фильм под названием «Убежище». Не вполне, правда, понятно, почему «Убежище» объявилось в прокате с таким опозданием (картина сделана не в 2011 году, как написано на одних сайтах, и не в 2010-м, как написано на других, и даже не в 2009-м, как гласит постер, а аж в 2008-м), но лучше поздно, чем никогда. Тем…