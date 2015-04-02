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Ужин с придурками
Отзывы о фильме «Ужин с придурками»
Dinner for Schmucks
Ужин с придурками
2010 / США
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Пусть вас не пугает название фильма «Ужин с придурками». Хотя оно точно передает сюжет, это очень хорошо сделанная, поучительная, умная и добрая комедия, хотя и американская. Отдельно хочу отметить актерскую работу – игра главных героев выше всяких похвал, все остальные персонажи тоже на высоком уровне. Да, это сиквел какого-то француского фильма двадцатилетней давности, но французского в нем вроде нет ничего. Чистая Америка. Но уж очень смешная, поверьте, и идите смотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
У меня после «Ужина с придурками» все лицо два дня болело – от смеха почти два часа подряд! Какой умничка этот Карелл. Вот - понимаешь, каким должен быть талант прирожденного комика. Смеяться обязательно. Отличный юмор, хотя этого совсем не ожидаешь от американского кино))) Правда, пытались загрузить какой-то моралью в конце, но это было как-то даже и не тяжело. Искрометный, полезный для здоровья и настроения фильм. Непременно посмотрите!
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Меня на фильм затянула подружка, поклонница факеровской эпопеи. Я отбрыкивалась, но пришлось подчиниться. Если всех факеров я так и не досматривала до конца, то от этого фильма получила даже удовольствие. Очень милый и приятный фильм с прекрасными актерскими работами и умным сюжетом. Такая комедия со смыслом, смотрите обязательно, даже если вы не любите американские комедии. «Ужин с придурками» - просто отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51
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