Наша рецензия

Каким бы странным это ни показалось на первый взгляд, «Ранго» – фильм о зарождении современной цивилизации, той, которая наступила «после капитализма» и которая слишком уж решительно поспешила забыть собственную бандитскую юность «эпохи первоначального накопления». Правда, свои концептуальные карты авторы раскроют только в самом конце, однако именно финал неотменимо удостоверит тот факт, что Гор Вербински снял нечто намного большее, нежели очередная…