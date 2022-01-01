Сиртаки, 1966

Жанр: комедия мюзикл В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.8 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 1 час 14 минут Год выпуска 1966 Премьера в мире 14 марта 1966 Режиссер Георг Скалеанакис В ролях Алики Вуюклаки Димитрис Папамайкл Все актеры и съемочная группа 1 постер

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