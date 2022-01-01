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Сиртаки
Сиртаки, 1966
1966 / Греция
6.8
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
комедия
мюзикл
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6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
14 марта 1966
Режиссер
Георг Скалеанакис
В ролях
Алики Вуюклаки
Димитрис Папамайкл
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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