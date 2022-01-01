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К югу от границы
Киноафиша Фильмы К югу от границы К югу от границы, 2009: актеры и роли
South of the Border К югу от границы 2009 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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К югу от границы, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун Оливер Стоун Oliver Stone
В ролях
Тариг Али Рауль Кастро Raul Castro Уго Чавес Hugo Chávez Рафаэль Корреа Rafael Correa Кристина Киршнер Нестор Киршнер Néstor Kirchner Фернандо Луго Fernando Lugo Лула Эво Моралес Evo Morales
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