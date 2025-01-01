Действие мультфильма разворачивается в Москве конца XVIII века. Юная крестьянка Лиза знакомится с молодым аристократом Эрастом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, они тайком видятся в парке на берегу прекрасного озера. Однако вскоре Эраст попадает в неприятную ситуацию - проигрывает в карты все свое состояние. Поправить свое материальное положение он может только с помощью брака по расчету. Увидев возлюбленного с богатой невестой, Лиза решает свести счеты с жизнью…
Фильм по мотивам известной повести М. Карамзина о трагической любви бедной девушки к богатому молодому человеку.
|1 января 1978
|Россия
|6+