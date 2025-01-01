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Постер мультфильма Бедная Лиза
Постер мультфильма Бедная Лиза
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Бедная Лиза

Бедная Лиза

Bednaya Liza 18+
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О фильме

Действие мультфильма разворачивается в Москве конца XVIII века. Юная крестьянка Лиза знакомится с молодым аристократом Эрастом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, они тайком видятся в парке на берегу прекрасного озера. Однако вскоре Эраст попадает в неприятную ситуацию - проигрывает в карты все свое состояние. Поправить свое материальное положение он может только с помощью брака по расчету. Увидев возлюбленного с богатой невестой, Лиза решает свести счеты с жизнью…

  • Мультфильм снят по мотивам одноименной сентиментальной повести Николая Карамзина. 
  • Режиссером и сценаристом “Бедной Лизы” стала Ида Гаранина, автор таких мультфильмов, как “Журавлиные перья” (1977), “Кошка, которая гуляла сама по себе” (1988), “От того, что в кузнице не было гвоздя” (1990) и других.
  • На протяжении всего мультфильма персонажи не произносят ни слова - “Бедная Лиза” снята в жанре пантомимы, когда все чувства героев передаются с помощью жестов. 
  • В 1979 году мультфильм был отмечен I премией Всесоюзного кинофестиваля, проходившего в Ашхабаде. 
  • Над музыкальным сопровождением “Бедной Лизы” работал Алексей Рыбников, автор рок-оперы “Юнона и Авось”, музыки к фильмам “Вам и не снилось...” (1980), “Сказки… сказки… сказки Старого Арбата” (1982), “Андерсен. Жизнь без любви” (2006) и другим.

Фильм по мотивам известной повести М. Карамзина о трагической любви бедной девушки к богатому молодому человеку.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Дата выхода
1 января 1978 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Bednaya Liza, Poor Liza, Бедная Лиза
Режиссер
Идея Гаранина
В ролях
Идея Гаранина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Бедная Лиза

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