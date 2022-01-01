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Женщина в мире
La donna nel mondo
Женщина в мире, 1963
1963 / Италия
5.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
документальный
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О фильме
Фильм показывает разные стороны жизни женщин в различных странах мира - Израиле, средней Азии, Африке... С юмором выполненная работа одного из самых известных документалистов.
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5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
30 января 1963
Режиссер
Паоло Кавара
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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