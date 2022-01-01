Женщина в мире, 1963

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о выходе в прокат О фильме Фильм показывает разные стороны жизни женщин в различных странах мира - Израиле, средней Азии, Африке... С юмором выполненная работа одного из самых известных документалистов. Развернуть 5.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 1963 Премьера в мире 30 января 1963 Режиссер Паоло Кавара Все актеры и съемочная группа 2 постера

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