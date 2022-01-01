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Женщина в мире
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La donna nel mondo

Женщина в мире, 1963

1963 / Италия
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме
Фильм показывает разные стороны жизни женщин в различных странах мира - Израиле, средней Азии, Африке... С юмором выполненная работа одного из самых известных документалистов.
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 30 января 1963
Режиссер
Паоло Кавара
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина в мире 2 постера
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