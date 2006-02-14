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Охранник
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El custodio

Охранник, 2006

2006 / Германия / Франция / Аргентина / Уругвай
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 14 февраля 2006
Режиссер
Родриго Морено
В ролях
Хулио Чавез
Осмар Нуньес
Марсело Д`Андреа
Марсело Д`Андреа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охранник 2 постера
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