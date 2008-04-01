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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Моско Алкалай
Mosko Alkalai
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Персоны
Моско Алкалай
Моско Алкалай
Mosko Alkalai
Дата рождения
10 сентября 1931
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 апреля 2008
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Друзья Яны
(1999)
6.1
Иисус
(1979)
5.3
Король нищих
(2007)
Фильмография Моско Алкалай
5.3
Король нищих
Melech Shel Kabzanim
военный, драма
2007, Израиль
7.1
Друзья Яны
Chaverim Shel Yana
драма, комедия
1999, Израиль
3.6
Мумия жива
The Mummy Lives
ужасы
1993, США
6.1
Иисус
Jesus
исторический
1979, США
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