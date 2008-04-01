Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моско Алкалай Mosko Alkalai
Киноафиша Персоны Моско Алкалай

Моско Алкалай

Mosko Alkalai

Дата рождения
10 сентября 1931
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 апреля 2008
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Друзья Яны 7.1
Друзья Яны (1999)
Иисус 6.1
Иисус (1979)
Король нищих 5.3
Король нищих (2007)

Фильмография Моско Алкалай

Король нищих 5.3
Король нищих Melech Shel Kabzanim
военный, драма 2007, Израиль
Друзья Яны 7.1
Друзья Яны Chaverim Shel Yana
драма, комедия 1999, Израиль
Мумия жива 3.6
Мумия жива The Mummy Lives
ужасы 1993, США
Иисус 6.1
Иисус Jesus
исторический 1979, США
Показать еще
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше