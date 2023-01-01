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Страдания молодого Богачека
Utrpení mladého Bohácka / Young Bohácek’s Sufferings
Страдания молодого Богачека, 1969
1969 / Чехословакия
7.8
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Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
комедия
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7.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1969
Режиссер
Франтишек Филип
В ролях
Павел Ландовский
Стелла Зазворкова
Ярослав Саторански
Йозеф Глиномаз
Все актеры и съемочная группа
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