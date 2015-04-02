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Реванш
Отзывы о фильме «Реванш»
Revanche
Реванш
2008 / Австрия
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм.Очень понравился. Снят отлично , сценарий хороший.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Олегг
2 апреля 2015, 12:51
Странно как-то: последние отзывы - ни о чём... Подозрительно. Как будто всем не понравилось, но жалко денег, и мурыжат других потратиться...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Вполне себе ожидаемо ровненькое кинцо. Этакий милый середнячок. При этом понравился как-то больше того же "Плана побега". Дубляж, правда, все убивает своей поверхностной рафинированностью. Смотреть - в оригинале или уж в Гоблине, если есть возможность.
Самое примечательное это, конечно, финальная схватка старичков: перед непосредственным боем аж немного пробирает атмосферой. До этого же - сплошные морализаторства, маркетинг семейных ценностей и кое-какие наивненькие шуточки. В последнем плане ожидалось большего, но увы - ленте не хватает живой искрометности. Но Де Ниро со Слаем все равно респект за старания. Только ради них и обыгрываемых ими персонажей стоит смотреть фильм.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Наверное это мужской фильм, потому что я его совершенно не поняла... Муж смеялся .. А меня бесил.. В итоге мы ушли, оценить не могу .... Смогла высидеть только 20 минут ...
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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8/10
Самое примечательное это, конечно, финальная схватка старичков: перед непосредственным боем аж немного пробирает атмосферой. До этого же - сплошные морализаторства, маркетинг семейных ценностей и кое-какие наивненькие шуточки. В последнем плане ожидалось большего, но увы - ленте не хватает живой искрометности. Но Де Ниро со Слаем все равно респект за старания. Только ради них и обыгрываемых ими персонажей стоит смотреть фильм.
7/10
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