Оливер одинок. Ему нужна семья. В квартире заброшенного дома пусто и скучно. Итак, Оливер совершает «кражу века»! Жена, трое детей, бабушка, дедушка и собака теперь принадлежат ему. Он тщательно отбирал претендентов на эти роли. Теперь у Оливера есть своя семья. Сбылась мечта одинокого человека. Изолировав всех от внешнего мира, Оливер запасается едой. Его новая семья обеспечена продуктами на шесть месяцев. Оливер устанавливает строгие семейные правила, исполнение которых должно гарантировать семейное счастье. Но смогут ли чужие люди жить вместе, стать одной семьей? Оливеру еще предстоит узнать развязку.