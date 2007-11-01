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Постер фильма Семейные правила
7.1
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7.1

Семейные правила

, 2007
Wir sagen Du! Schatz.
Германия / драма / 18+
Постер фильма Семейные правила
7.1

О фильме

Оливер одинок. Ему нужна семья. В квартире заброшенного дома пусто и скучно. Итак, Оливер совершает «кражу века»! Жена, трое детей, бабушка, дедушка и собака теперь принадлежат ему. Он тщательно отбирал претендентов на эти роли. Теперь у Оливера есть своя семья. Сбылась мечта одинокого человека. Изолировав всех от внешнего мира, Оливер запасается едой. Его новая семья обеспечена продуктами на шесть месяцев. Оливер устанавливает строгие семейные правила, исполнение которых должно гарантировать семейное счастье. Но смогут ли чужие люди жить вместе, стать одной семьей? Оливеру еще предстоит узнать развязку.

В ролях

Самуэль Финци
Oliver Eckstein
Нина Кронягер
Нина Кронягер
Sofia
Анна Мария Мюэ
Анна Мария Мюэ
Maya
Харальд Вармбрун
Horst
Марго Нагель
Edna
Эннио Инканнова
Ennio
Noray Pliestermann
Mätzchen
Cleopatra von Akazienwald
Hund Cleo
Режиссер Марк Майер
Сценарист Марк Майер
Композитор Кристиан Бигай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 ноября 2007
Дата выхода
1 ноября 2007 Германия 12
1 ноября 2007 США
Сборы в мире $81 448
Производство Miko-Film
Другие названия
Wir sagen Du! Schatz., Eine etwas andere Familie, Family Rules, 秘密家庭

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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