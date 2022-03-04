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Крепкий орешек Крепкий орешек
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек Отзывы о фильме «Крепкий орешек»
Крепкий орешек 1968 / СССР
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6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Крепкий орешек»

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Шамиль Ганиев 4 марта 2022, 22:41
Оценка
Норрмально,круто,давайте ещё я“брата“ поставье мы кайфонём
4 марта 2022, 22:41 Ответить
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