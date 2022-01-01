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Крепкий орешек
Крепкий орешек, 1968: актеры и роли
Крепкий орешек
1968 / СССР
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Крепкий орешек, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Теодор Вульфович
Teodor Vulfovich
В ролях
Надежда Румянцева
Виталий Соломин
Владимир Липпарт
Владимир Абрамов
Юрий Сорокин
М. Левинтон
Павел Винник
Лидия Драновская
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