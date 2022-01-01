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Крепкий орешек Крепкий орешек
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек Крепкий орешек, 1968: актеры и роли
Крепкий орешек 1968 / СССР
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Крепкий орешек, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Теодор Вульфович Teodor Vulfovich
В ролях
Надежда Румянцева Надежда Румянцева Виталий Соломин Виталий Соломин Владимир Липпарт Владимир Абрамов Юрий Сорокин М. Левинтон Павел Винник Лидия Драновская Маргарита Суворова Любовь Калюжная Микаэла Дроздовская Дмитрий Орловский Георгиос Совчис Герман Качин
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