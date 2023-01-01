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Королевство алмазов
Киноафиша Фильмы Королевство алмазов Королевство алмазов, 1980: актеры и роли
Heerak Rajar Deshe Королевство алмазов 1980 / Индия
8.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Королевство алмазов, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сатьяджит Рай Сатьяджит Рай Satyajit Ray
В ролях
Соумитра Чаттерджи Soumitra Chatterjee Тапан Чаттерджи Tapen Chatterjee Сантош Дутта Santosh Dutta Утпаль Дутт Utpal Dutt Роби Гош Robi Ghosh Робин Маджумдар
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