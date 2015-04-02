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Тайное окно Тайное окно
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Secret Window Тайное окно 2004 / США
8.0 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Тайное окно»

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Наша рецензия

Стивен Кинг принадлежит к числу писателей, которых очень волнует природа литературного творчества. Следствием художественного вдохновения у Кинга всегда становятся чудовища, рожденные сном разума; но неизбежен вопрос: а не есть ли они причина этого самого вдохновения? Новелла «Тайное окно, тайный сад», по мотивам которой поставлен фильм, касается двух типично кинговских сторон писательской проблемы: темы отношений автора и читателя, как в «Мизери», и темы самостоятельной жизни персонажей, как в…

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Ronnie 2 апреля 2015, 12:51
Джонни Депп-как всегда? играет на отлично!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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