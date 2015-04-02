Наша рецензия

Стивен Кинг принадлежит к числу писателей, которых очень волнует природа литературного творчества. Следствием художественного вдохновения у Кинга всегда становятся чудовища, рожденные сном разума; но неизбежен вопрос: а не есть ли они причина этого самого вдохновения? Новелла «Тайное окно, тайный сад», по мотивам которой поставлен фильм, касается двух типично кинговских сторон писательской проблемы: темы отношений автора и читателя, как в «Мизери», и темы самостоятельной жизни персонажей, как в…