Представьте, что герой Леонардо ДиКаприо не утонул в темных холодных волнах, поднявшихся при судьбоносной встрече «Титаника» с айсбергом. Представьте, что героиня Кейт Уинслет не осталась одна-одинешенька, с ворохом горестно-прекрасных воспоминаний романтического окраса. Забудьте про подводника Джеймса Кэмерона, снимавшего несколькими камерами с двух батискафов останки былого величия. Персонажи ДиКаприо и Уинслет на самом деле выжили. Прошло энное количество лет, и теперь у них…
Жизнь разноплановая штука и познать её очень трудно, но возможно, если захотеть. Мы можем много сделать в этой жизни, оставить яркий след, но также можем остаться серостью и оставить лишь плесень. У нас есть выбор? Выбор есть всегда! Если мы идём наперекор интуиции и подавляем свои порывы, то теряем решительность. Для тех кто страшиться будущего, самый важный вопрос — способны ли мы изменить свою суть...
Такой же вопрос задали себе Фрэнк и Эйприл Уиллеры. Они хотели изменить себя, изменить свою обыденную и серую жизнь, хотели убежать от былых невзгод в Париж. Бери от жизни всё — вот был их девиз в молодости, когда они встретились и полюбили друг друга. Под рутиной семейной жизни они похоронили свои мечты и планы, но когда обернулись было уже поздно. В фильме был момент, когда Барт Поллак — будущий босс Фрэнка говорит монолог: «В жизни у мужчины бывают не так много возможностей. Упустишь одну, и уже не заметишь, как превратился в человека второго сорта.» Фрэнк попал именно в эту ситуацию, не только он, но и Эйприл. Они делают вид будто о такой жизни и мечтали — провинциальной обыденности. У этих супругов были мечты, но они их загубили, поставили на них крест, похоронили себя заживо как только появились дети. Ведь это обман. Но убежать от этого уже нельзя. И как бы ты ненавидел ту жизнь, которой ты живёшь, не надо опускать руки, а надо идти вперёд, как только возможно. Если же ты отрёкся от всего, выход только один…
Со времён «Титаника» Джеймса Кемерона, Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо показали всему честному народу, что умеют играть в сложных социальных драмах. В «Дороге Перемен» они лишь доказывают, что это неоспоримо. И эта игра безусловно заслуживает самых престижных наград.
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