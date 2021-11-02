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АББА
Киноафиша Фильмы АББА Отзывы о фильме «АББА»
ABBA: The Movie АББА 1977 / Австралия / Швеция
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «АББА»

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Вечно голодный 2 ноября 2021, 17:22
Оценка
Я смотрю Абба снова постепенно возвращается в тренды) Посе объединения. Так то группа хорошая, фильм ничего. Но это явление того времени, счас это скорее способ срубить бабло напоминает.
2 ноября 2021, 17:22 Ответить
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