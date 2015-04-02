Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сукияки вестерн Джанго Сукияки вестерн Джанго
Киноафиша Фильмы Сукияки вестерн Джанго Отзывы о фильме «Сукияки вестерн Джанго»
Sukiyaki Western Django Сукияки вестерн Джанго 2007 / Япония
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сукияки вестерн Джанго»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
kordan dallas 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/08/2008 - 01:44:48):

Смысл миикезации (боллизации) зрительского сознания довольно прост: сначала - ломка себя, то есть своих эстетико-художественных представлений о кино (самое неприятная стадия), потом - тренировка разума, и наконец - воспитание в себе способности мыслить как твой Учитель... Миикэ-сэнсэй

Ну нарооод.. Вы тут не обсуждением фильма занимаетесь,а в красноречии соревнуетесь!!! Хватит схоластики!!! Меньше слов,но больше смысла..и хотелось бы по теме.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 25/08/2008 - 18:41:54):

"...нужно посмотреть как минимум 20-25 фильмов Миикэ. Иначе не вставит"



ничего себе минимум✊ . Я начинала Миике смотреть с Мокрой псины. Нормально вставило.



Сукияки понравился, рвет шаблон. Потому и тяжеловато поначалу воспринимать, вроде как Шекспир, но карикатурно. Декорации театральные и настроение задается сразу, что понарошку все и несерьезно. А присмотреться если, там драма. Шекспир, думаю, был бы доволен.

Сильно впечатлил шериф местный. Как он ожил в конце, здорово просто, лучший зомби - шериф, талант. Хотя чего с ним только не случалось, он не единожды должен был умереть, так что давно уже он мертвецом разгуливал, наверное.

Визуал приличный. Дубляж попался только гнусный, бубнят без души, словно новости зачитывают, да ещё и звук плывет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Изумительный Морис
Изумительный Морис 18 комментариев
Бешенство
Бешенство 4 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 173 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания 1 комментарий
Папы против мам
Папы против мам 11 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши