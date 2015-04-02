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Сукияки вестерн Джанго
Отзывы о фильме «Сукияки вестерн Джанго»
Sukiyaki Western Django
Сукияки вестерн Джанго
2007 / Япония
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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kordan dallas
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/08/2008 - 01:44:48):
Смысл миикезации (боллизации) зрительского сознания довольно прост: сначала - ломка себя, то есть своих эстетико-художественных представлений о кино (самое неприятная стадия), потом - тренировка разума, и наконец - воспитание в себе способности мыслить как твой Учитель... Миикэ-сэнсэй
Ну нарооод.. Вы тут не обсуждением фильма занимаетесь,а в красноречии соревнуетесь!!! Хватит схоластики!!! Меньше слов,но больше смысла..и хотелось бы по теме.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 25/08/2008 - 18:41:54):
"...нужно посмотреть как минимум 20-25 фильмов Миикэ. Иначе не вставит"
ничего себе минимум✊ . Я начинала Миике смотреть с Мокрой псины. Нормально вставило.
Сукияки понравился, рвет шаблон. Потому и тяжеловато поначалу воспринимать, вроде как Шекспир, но карикатурно. Декорации театральные и настроение задается сразу, что понарошку все и несерьезно. А присмотреться если, там драма. Шекспир, думаю, был бы доволен.
Сильно впечатлил шериф местный. Как он ожил в конце, здорово просто, лучший зомби - шериф, талант. Хотя чего с ним только не случалось, он не единожды должен был умереть, так что давно уже он мертвецом разгуливал, наверное.
Визуал приличный. Дубляж попался только гнусный, бубнят без души, словно новости зачитывают, да ещё и звук плывет.
2 апреля 2015, 12:51
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Смысл миикезации (боллизации) зрительского сознания довольно прост: сначала - ломка себя, то есть своих эстетико-художественных представлений о кино (самое неприятная стадия), потом - тренировка разума, и наконец - воспитание в себе способности мыслить как твой Учитель... Миикэ-сэнсэй
Ну нарооод.. Вы тут не обсуждением фильма занимаетесь,а в красноречии соревнуетесь!!! Хватит схоластики!!! Меньше слов,но больше смысла..и хотелось бы по теме.
"...нужно посмотреть как минимум 20-25 фильмов Миикэ. Иначе не вставит"
ничего себе минимум✊ . Я начинала Миике смотреть с Мокрой псины. Нормально вставило.
Сукияки понравился, рвет шаблон. Потому и тяжеловато поначалу воспринимать, вроде как Шекспир, но карикатурно. Декорации театральные и настроение задается сразу, что понарошку все и несерьезно. А присмотреться если, там драма. Шекспир, думаю, был бы доволен.
Сильно впечатлил шериф местный. Как он ожил в конце, здорово просто, лучший зомби - шериф, талант. Хотя чего с ним только не случалось, он не единожды должен был умереть, так что давно уже он мертвецом разгуливал, наверное.
Визуал приличный. Дубляж попался только гнусный, бубнят без души, словно новости зачитывают, да ещё и звук плывет.
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