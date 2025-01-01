Андрей Высотин выпускается из военно-морской академии и становится командиром эсминца «Державный». Этот пост достался ему от учителя – капитана Золотова, которого переводят в штаб. Перед экипажем «Державного» стоит непростая задача выбиться в ряд передовых кораблей. Пока Высотин занят делом государственной важности, его возлюбленная Татьяна выходит замуж за Светова – капитана другого эсминца под названием «Дерзновенный». Находчивость и обезоруживающая смелость Высотина вдохновляют его экипаж на трудовые подвиги. Но Светов, будучи его соперником над всем, лишь смеется над его рвениями. Он уверен, что главное – это железный характер и больше ничего…