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Постер фильма Командир корабля
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Киноафиша Фильмы Командир корабля

Командир корабля

Komandir korablya 18+
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О фильме

Андрей Высотин выпускается из военно-морской академии и становится командиром эсминца «Державный». Этот пост достался ему от учителя – капитана Золотова, которого переводят в штаб. Перед экипажем «Державного» стоит непростая задача выбиться в ряд передовых кораблей. Пока Высотин занят делом государственной важности, его возлюбленная Татьяна выходит замуж за Светова – капитана другого эсминца под названием «Дерзновенный». Находчивость и обезоруживающая смелость Высотина вдохновляют его экипаж на трудовые подвиги. Но Светов, будучи его соперником над всем, лишь смеется над его рвениями. Он уверен, что главное – это железный характер и больше ничего…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 5 апреля 1954
Дата выхода
5 апреля 1954 Россия 12+
5 апреля 1954 СССР
Производство Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Другие названия
Komandir korablya, Командир корабля, Im fernen Hafen, Távoli kikötö, Teräskyntäjät
Режиссер
Владимир Браун
В ролях
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Анатолий Вербицкий
Людмила Соколова
Борис Смирнов
Нина Крачковская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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