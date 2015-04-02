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Бегущий по лезвию
Отзывы о фильме «Бегущий по лезвию»
Blade Runner
Бегущий по лезвию
1982 / США
Трейлер
7.5
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
да забыл 10\10 .✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 09/10/2012 - 08:12:25):
Цитата (stalker_spb88, 09/10/2012 - 16:48:37):
Цитата (fanbunga, 09/10/2012 - 19:11:16):
Лучший фильм Скотта, от этого амплуа он уже точно не избавится до конца жизни. Но более того, это лучшая экранизация Дика, коих было больше 10 тка.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Я где-то с год назад этот фильм смотрела, чтобы откровенно скучно было, не помню такого, но не быстро, это точно, а у Скотта это наверное самый интересный фильм.
Очень понравились Рутгер Хауэр и Дэрил Ханна. Еще были сомнения, репликант Рик или нет. Отсюда не вполне ясна мотивация в сцене трогательного спасения бегущего догоняемым.
По мне, так Прометей, который интересен наличием в нем андроида и ролью Девида в этой истории, ближе к Бегущему будет, чем к Чужому✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
6 февраля 2016, 14:30
Оценка
Цитата (test, 25/10/2014 - 23:33:17):
фильм очень близко к нему снят?
Не очень. НО нужно понимать, как в принципе писал Дик, это больше атмосфера и бушующая фантазия абсурдных миров, и в меньшей логика. Блейдранер, немного особняком стоит, так как много психологии, связанной с вечной темой "Что есть человек\сознание?", здесь нет ни ссылочки с трем законам робототехники, могу предположить, что Дик и не знал о них. Это человек писал в 68ом году, под рецептом из амфетаминов, в лесу.
Для Скотта этот фильм тоже стоит особняком, ведь ничего подобного (артхауса), он по сути никогда больше не делал. Заслуга Скотта, в том , что он дал голос\звук (Вангелис) и картинку (которую потом все пытались воссоздать), а Харисона Форда, можно и убрать из картины, он там как закадровый голос.
6 февраля 2016, 14:30
0
0
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Toporock
6 февраля 2016, 14:30
Оценка
Цитата (test, 25/10/2014 - 23:36:33):
по мне так лучшие это "Вспомнить все", если из классики, и "Особое мнение", если посвежее.
Я бы добавил Крикуны. И любимый фильм Киану Ривза - Помутнение (тоже круть еще та).
А ждем с нетерпением экранизацию, может самого его безумного произведения - Убик, это типа приквела Начала Нолана✊
6 февраля 2016, 14:30
0
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Toporock
6 февраля 2016, 14:30
Оценка
Цитата (test, 25/10/2014 - 14:45:20):
не милостивый сценарист
Милостивый Филипп Дик. Скотту зарезали хронометраж, в режиссерской версии намекается что Декард репликант сильнее...
6 февраля 2016, 14:30
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Оценка
"Действие романа происходит в 1992 году (в более поздних редакциях — в 2021), через несколько лет после того, как Завершающая мировая война опустошила значительную часть Земли. После войны ООН стала активно пропагандировать эмиграцию во внеземные колонии, чтобы защитить человечество от пагубных эффектов радиоактивной пыли. В качестве дополнительного стимула каждому эмигранту в качестве работника-слуги предоставлялся бесплатный андроид (уничижительно называемый а́нди) любой марки, на выбор.
Люди, оставшиеся на Земле, живут в полузаброшенных городах, где радиационное заражение вызывает серьёзные заболевания и генетические отклонения. Все животные либо вымерли, либо находятся под угрозой вымирания. Поэтому обладание и уход за животным считается добродетелью, практически долгом каждого, а вид домашнего животного во многом определяет социальный статус его владельца. Торговля животными идёт по ценам, указанным в каталоге Сидни, для вымерших видов указывается цена последней проданной особи. Многие люди, которые не могут позволить себе домашнего питомца, покупают искусственное животное-робота. У главного героя, Рика Декарда, была овца, которая умерла от столбняка и была им заменена на электроовцу, чтобы создать видимость владения животным.
Андроиды используются только на планетах-колониях, но многие из них совершают побег, убив своих хозяев, и отправляются на Землю, чтобы освободиться от своего рабского положения. Андроиды — полностью биологические создания и физически почти неотличимы от людей. В связи с тем, что клетки их организма не способны делиться, андроиды живут не больше четырех лет. Охотники за головами (англ. bounty hunters) выслеживают и «усыпляют» беглых андроидов, которые скрываются на Земле, выдавая себя за людей. У каждого усыплённого андроида берут анализ костного мозга, который позволяет определить, что это действительно был андроид, а не человек. Охотники обязаны проводить проверки, такие как тест Войта-Кампфа на эмпатию (сочувствие), чтобы отличить андроида от человека. Этот тест измеряет мозговую активность и движение глаз в ответ на эмоционально-заряженные вопросы, большинство из которых связаны с причинением вреда животным. Так как андроиды не способны к эмпатии, их реакция радикально отличается от реакции людей. Более простой тест Бонелли определяет скорость рефлекторной реакции ганглиев грудного отдела спинного мозга."
Википедия
16 февраля 2016, 02:25
0
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Toporock
16 февраля 2016, 02:25
Оценка
Цитата (Queen Julia, 07/09/2014 - 12:55:09):
А ведь все происходит в 2019 году. Уже совсем скоро! Но только почему-то репликантов до сих пор у нас нет таких. И как их вообще создавали, если их никак невозможно было отличить от человека, только задавая какие-то странные вопросы про черепаху.
По версии Терминатора, у нас уже сегодня идет ядерный апокалипсис. Это рассказ от 1968 года, тогда верили в прогресс человечества еще...
16 февраля 2016, 02:25
0
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Михаил Семёнов
24 октября 2017, 19:13
Оценка
Чтобы написать отзыв об этом фильме, который буквально повлиял на многие шедевры фантастики, нужно как минимум 3 листа А4, потому что данный фильм настоящая красота и бриллиант, а еще он был снят в 1982 году и смотрится сейчас не хуже современных- так это вообще похвала!
24 октября 2017, 19:13
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Цитата (stalker_spb88, 09/10/2012 - 16:48:37):
Цитата (fanbunga, 09/10/2012 - 19:11:16):
Лучший фильм Скотта, от этого амплуа он уже точно не избавится до конца жизни. Но более того, это лучшая экранизация Дика, коих было больше 10 тка.
Очень понравились Рутгер Хауэр и Дэрил Ханна. Еще были сомнения, репликант Рик или нет. Отсюда не вполне ясна мотивация в сцене трогательного спасения бегущего догоняемым.
По мне, так Прометей, который интересен наличием в нем андроида и ролью Девида в этой истории, ближе к Бегущему будет, чем к Чужому✊
Не очень. НО нужно понимать, как в принципе писал Дик, это больше атмосфера и бушующая фантазия абсурдных миров, и в меньшей логика. Блейдранер, немного особняком стоит, так как много психологии, связанной с вечной темой "Что есть человек\сознание?", здесь нет ни ссылочки с трем законам робототехники, могу предположить, что Дик и не знал о них. Это человек писал в 68ом году, под рецептом из амфетаминов, в лесу.
Для Скотта этот фильм тоже стоит особняком, ведь ничего подобного (артхауса), он по сути никогда больше не делал. Заслуга Скотта, в том , что он дал голос\звук (Вангелис) и картинку (которую потом все пытались воссоздать), а Харисона Форда, можно и убрать из картины, он там как закадровый голос.
Я бы добавил Крикуны. И любимый фильм Киану Ривза - Помутнение (тоже круть еще та).
А ждем с нетерпением экранизацию, может самого его безумного произведения - Убик, это типа приквела Начала Нолана✊
Милостивый Филипп Дик. Скотту зарезали хронометраж, в режиссерской версии намекается что Декард репликант сильнее...
Люди, оставшиеся на Земле, живут в полузаброшенных городах, где радиационное заражение вызывает серьёзные заболевания и генетические отклонения. Все животные либо вымерли, либо находятся под угрозой вымирания. Поэтому обладание и уход за животным считается добродетелью, практически долгом каждого, а вид домашнего животного во многом определяет социальный статус его владельца. Торговля животными идёт по ценам, указанным в каталоге Сидни, для вымерших видов указывается цена последней проданной особи. Многие люди, которые не могут позволить себе домашнего питомца, покупают искусственное животное-робота. У главного героя, Рика Декарда, была овца, которая умерла от столбняка и была им заменена на электроовцу, чтобы создать видимость владения животным.
Андроиды используются только на планетах-колониях, но многие из них совершают побег, убив своих хозяев, и отправляются на Землю, чтобы освободиться от своего рабского положения. Андроиды — полностью биологические создания и физически почти неотличимы от людей. В связи с тем, что клетки их организма не способны делиться, андроиды живут не больше четырех лет. Охотники за головами (англ. bounty hunters) выслеживают и «усыпляют» беглых андроидов, которые скрываются на Земле, выдавая себя за людей. У каждого усыплённого андроида берут анализ костного мозга, который позволяет определить, что это действительно был андроид, а не человек. Охотники обязаны проводить проверки, такие как тест Войта-Кампфа на эмпатию (сочувствие), чтобы отличить андроида от человека. Этот тест измеряет мозговую активность и движение глаз в ответ на эмоционально-заряженные вопросы, большинство из которых связаны с причинением вреда животным. Так как андроиды не способны к эмпатии, их реакция радикально отличается от реакции людей. Более простой тест Бонелли определяет скорость рефлекторной реакции ганглиев грудного отдела спинного мозга."
Википедия
По версии Терминатора, у нас уже сегодня идет ядерный апокалипсис. Это рассказ от 1968 года, тогда верили в прогресс человечества еще...
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