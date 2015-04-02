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Дорогая Венди
Киноафиша Фильмы Дорогая Венди Отзывы о фильме «Дорогая Венди»
Dear Wendy Дорогая Венди 2005 / Дания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Дорогая Венди»

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Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасный фильм! Огромная благодарность peacefrog-у за наводку. По окончании просмотра шок и эйфория – от встречи со своими восемнадцатью годами.



Иносказание более честное, чем жизнь, в котором каждый видит свое.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Всему свое время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
В прямом: есть потребность в стабильности, есть - в переменах. Если нет желания смотреть фильм сегодня, не значит, что его не появится через какое-то время. Фильм-то отличный...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Соглашусь.



Однако, какое отношение этот разговор имеет к Венди?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
В один далеко не прекрасный день каждый, наверное, понимает, что должен стать частью общества и жить теперь по установленным другими законам. И платить за эту жизнь расставанием с собой. Каждый понимает, что другой путь есть - можно жить своей жизнью и платить за это одиночеством, подвергаясь, порой, нападкам общества.



Они выбрали второе. За выбор, сделанный душой и сердцем, всякая цена кажется нормальной и посильной, с этим выбором появляется возможность следовать своей судьбе, исполнять свои мечты и создавать свой мир. В финале сбылись сокровенные мечты как минимум троих: один обнаружил, что может ходить, другой стал частью легенды, поманившей его еще в детстве, третий получил пулю от самого дорого для него существа...



На площади их уничтожали по многим причинам, в том числе и потому, что переживи они этот момент – сами были бы общество, мир и сила. Так – иносказательно - заканчивается большинство бунтов молодости. Этот финал настолько жизненнен, что с трудом понимаю, как он может «не зацепить».
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Смерть от пули - она глупая и мгновенная, в ней мало "драматичности". Смерть молодости и идеалов - большинство ее и не замечает. Пожалуй, это просто надо пережить, тогда будешь финалу верить и улыбаться.



P.S. В "Десятке", кстати, диск уже есть. Так что, все не так уж грустно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alex 2 апреля 2015, 12:51
Фильм блестящий, но я только не понял зачем сообщать, что фильмы самого Триера неудачны, тогда как они всё-таки лучше
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Фильм великолепен. Во-первых, у него талантливейшая форма, которую каждый зритель наполняет собственным содержанием. Каждый перескажет предложенный сюжет так, что обнаружит себя, свое видение мира, свои устремления, тайны.



Во-вторых, в нем поднимается столько жизнеобразующих тем-чувств, что по окончанию сеанса просто поражаешься тому, как вся эта буря была умещена в какие-то два часа: ярость (похоть, сила), страх, ревность, единение и прочая, прочая, прочая. Акцентируясь на какой-либо паре-тройке эмоций, зритель опять же видит себя.



В-третьих, здесь гармонично соединились идея и средства выразительности. Не только музыка и игра. Здесь, при внешней скудности декораций, так тщательно проработаны мелочи, что половину информации ум получает благодаря легким намекам: Дик не хочет быть шахтером – Дик ест ножом и вилкой.



В-четвертых, огромное удовольствие во время просмотра лично мне доставила возможность, эмоционально растворившись в настроении героя, следить за развитием событий, трактуя их в русле четырех подходов, на тот момент мне доступных (бунт, секс, страх, реальность). Спасибо Нине за пятый (сверхчеловек).



Отчасти поэтому отзывы и «немногословны» - помимо желания «не спойлерить»...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
О 2 апреля 2015, 12:51
Дэтский скучный фильм, этакий микс "Тимура и его команды" и "Хижины Дяди Тома", поразитирующий на подростковых комплексах. Взрослеть уже пора, деточки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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