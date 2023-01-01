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Дорогая Венди
Дорогая Венди, 2005: актеры и роли
Dear Wendy
Дорогая Венди
2005 / Дания
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Дорогая Венди, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг
Thomas Vinterberg
В ролях
Джейми Белл
Jamie Bell
Билл Пуллман
Bill Pullman
Майкл Ангарано
Michael Angarano
Дэнсо Гордон
Крис Оуэн
Chris Owen
Элисон Пилл
Alison Pill
Марк Веббер
Mark Webber
Новелла Нельсон
Novella Nelson
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Рецензия
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Переводчик
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