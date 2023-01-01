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Дорогая Венди
Киноафиша Фильмы Дорогая Венди Дорогая Венди, 2005: актеры и роли
Dear Wendy Дорогая Венди 2005 / Дания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Дорогая Венди, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг Томас Винтерберг Thomas Vinterberg
В ролях
Джейми Белл Джейми Белл Jamie Bell Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Майкл Ангарано Майкл Ангарано Michael Angarano Дэнсо Гордон Крис Оуэн Крис Оуэн Chris Owen Элисон Пилл Элисон Пилл Alison Pill Марк Веббер Марк Веббер Mark Webber Новелла Нельсон Novella Nelson
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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