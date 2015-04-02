Наша рецензия

Подобно тому как маркиз де Сад на пике Просвещения составлял обстоятельные энциклопедии перверсий, стараясь не упустить ни одного нюанса, – Ксавье Жан, прибывший в качестве пополнения в славный полк безумных французских ужасоделателей, снял настоящую киноэнциклопедию извращений: здесь и каннибализм, и нацизм, и генетические мутации, и лесбийский инцест, и пытки ржавыми крюками, и женские бои в грязи, и еще много достойных вещей, которые зритель просто обязан увидеть, попутно наполняя…