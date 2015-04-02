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Граница Граница
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Frontière Граница 2007 / Франция / Швейцария
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Граница»

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Наша рецензия

Подобно тому как маркиз де Сад на пике Просвещения составлял обстоятельные энциклопедии перверсий, стараясь не упустить ни одного нюанса, – Ксавье Жан, прибывший в качестве пополнения в славный полк безумных французских ужасоделателей, снял настоящую киноэнциклопедию извращений: здесь и каннибализм, и нацизм, и генетические мутации, и лесбийский инцест, и пытки ржавыми крюками, и женские бои в грязи, и еще много достойных вещей, которые зритель просто обязан увидеть, попутно наполняя…

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Vladius 2 апреля 2015, 12:51
Смакование всевозможной расчлененки и извращений - основная тема фильма. Когда режиссер так фанатично концентрируется на тщательной проработке такого кала, любые другие идеи, смыслы и философия отдыхают.

PS: Блеска в фонтанах крови не заметил.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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