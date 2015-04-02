Наша рецензия

«Кунг-фу Панда» помимо красивой и очень добротной анимации, а также качественного юмора примечателен двумя вещами, которые его авторам посчастливилось изящно и органично соединить. Первая вещь – это, как ни странно, освоение древнего эпико-трагедийного понимания судьбы, в Европе особенно хорошо известного по мифу об Эдипе. Герой, узнав предсказанную судьбу, бежит от нее прочь и именно в своем бегстве ее же и обретает, поскольку судьба – необходимость, не навязанная…