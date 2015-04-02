«Кунг-фу Панда» помимо красивой и очень добротной анимации, а также качественного юмора примечателен двумя вещами, которые его авторам посчастливилось изящно и органично соединить. Первая вещь – это, как ни странно, освоение древнего эпико-трагедийного понимания судьбы, в Европе особенно хорошо известного по мифу об Эдипе. Герой, узнав предсказанную судьбу, бежит от нее прочь и именно в своем бегстве ее же и обретает, поскольку судьба – необходимость, не навязанная…
Не могу сказать чего-то дурного про озвучку Галустяна, но мне не кажется, что это был идеальный вариант.
Сходила, посмотрела. Классный мультег, смешной и добрый. ✊ Время не потрачено зря!!!
ну на 8/10 потянет ;)
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