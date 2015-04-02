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Кунг-Фу Панда Кунг-Фу Панда
Киноафиша Фильмы Кунг-Фу Панда Отзывы о мультфильме «Кунг-Фу Панда»
Kung Fu Panda Кунг-Фу Панда 2008 / США
8.4 Оцените
274 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о мультфильме «Кунг-Фу Панда»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

«Кунг-фу Панда» помимо красивой и очень добротной анимации, а также качественного юмора примечателен двумя вещами, которые его авторам посчастливилось изящно и органично соединить. Первая вещь – это, как ни странно, освоение древнего эпико-трагедийного понимания судьбы, в Европе особенно хорошо известного по мифу об Эдипе. Герой, узнав предсказанную судьбу, бежит от нее прочь и именно в своем бегстве ее же и обретает, поскольку судьба – необходимость, не навязанная…

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bomboklar 2 апреля 2015, 12:51
пож.ктонибудь знает кинотеатр с диванами кроме джем холла!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Панда 2 апреля 2015, 12:51
Супер!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шалтай-Болтай 2 апреля 2015, 12:51
Мульт забавный, я много смеялся, но не откровение - я от Дримворкс ждал чего-то большего. Хотя, наверное, это мелочные придирки, и вообще я зажрался. Отлично сделана анимация лиц (точнее, морд) главных героев - особенно в диалогах между Шифу (что это за животное, я не понял) и По. Из второстепенных персонажей понравился Журавль своим фатализмом.

Не могу сказать чего-то дурного про озвучку Галустяна, но мне не кажется, что это был идеальный вариант.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олька йа 2 апреля 2015, 12:51
✊ Начиталась отзывов и чувствую, что уже не могу сидеть дома. Если честно, то не собиралась смотреть его на большом экране, думала, что посмотрю, когда можно будет скачать в инете. Неимоверно тянет срочно бежать в кинотеатр, смотреть этот мульт. С нетерпением жду WALL-E ✊ , но а пока..... Пока - Кунг-Фу Панда!!! 😌
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олька йа 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Олька йа, 09/06/2008 - 11:59:19):Начиталась отзывов и чувствую, что уже не могу сидеть дома. Если честно, то не собиралась смотреть его на большом экране, думала, что посмотрю, когда можно будет скачать в инете. Неимоверно тянет срочно бежать в кинотеатр, смотреть этот мульт. С нетерпением жду WALL-E , но а пока..... Пока - Кунг-Фу Панда!!!





Сходила, посмотрела. Классный мультег, смешной и добрый. ✊ Время не потрачено зря!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ценители 2 апреля 2015, 12:51
Сходили с мужем за день до мировой премьеры,сказать что недовольны - НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!!!! Какой-то жуткий кошмар,что за бред,что за жирный медведь без мозгов и вообще где вы все ржали до упаду???? ГДЕЕЕЕ???? Галустяна в костёр нафик!!!!!!!!!!!!!!! ПАНДУ СО СКАЛЫ ГОЛОВОЙ ВНИЗ!!!!!!!!!!!!! ОЦЕНКА -1 !!!!!!!!!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
бяка 2 апреля 2015, 12:51
Неплохо)) Честна)))))) Моя подруга плакала где-то)))) АХахах)))) ✊



ну на 8/10 потянет ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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