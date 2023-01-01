Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кунг-Фу Панда Кунг-Фу Панда
Киноафиша Фильмы Кунг-Фу Панда Кунг-Фу Панда, 2008: актеры и роли
Kung Fu Panda Кунг-Фу Панда 2008 / США
8.4 Оцените
272 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кунг-Фу Панда, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Осборн Mark Osborne Джон Стивенсон Джон Стивенсон John Stevenson
В ролях
Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Люси Лью Люси Лью Lucy Liu Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Дэн Фоглер Дэн Фоглер Dan Fogler Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши