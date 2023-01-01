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Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда, 2008: актеры и роли
Kung Fu Panda
Кунг-Фу Панда
2008 / США
Трейлер
8.4
Оцените
272
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Кунг-Фу Панда, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Осборн
Mark Osborne
Джон Стивенсон
John Stevenson
В ролях
Джек Блэк
Jack Black
Джеки Чан
Jackie Chan
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Люси Лью
Lucy Liu
Иэн МакШейн
Ian McShane
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
Сет Роген
Seth Rogen
Дэн Фоглер
Dan Fogler
Дэвид Кросс
David Cross
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