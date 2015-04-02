Четвертая часть жизнеописания древнего аризонского ветерана, именующаяся просто и монументально – «Рэмбо» (Rambo), поразительна по крайней мере в одном отношении. Всю свою роль Сильвестр Сталлоне играет исключительно мускулами щек; любую эмоцию – гнев ли, сострадание ли, утомление ли – Сталлоне выражает одними лишь щеками, которые мерно раздуваются и сдуваются, примерно как уши у монстро из псевдоодноименного фильма, когда оно собирается съесть оператора. Возможно,…
Это 100% будет лучше чем чушь основанная на комиксах...а если вспомнить с каким упоением в детстве смотрели в видеосалонах!!! так ваще на душе хорошо становится...
Потому-что он против советской армии воюет там✊
По-моему, это просто жалко...
Это ты жалок,а Столоне хоть и 60,но крепкий мужик. А ты,наверное и в армии не служил,а скрывался,дохлятик...
Смотрели сегодня в кино! Отличный фильм!Спасибо Сталоне,что не обломал!Как это сделал п.. росто нехороший человек,играющий на чувствах наших родителей ,- Константин эрнст с "Иронией судьбы"!
- когда выезжаем?...
Вшип!! Вшип!! Вшип!!Ба-БАХ!!! тра-та-та! тра-та-та! уваууу!!!! бдыщЩЩ!!! Бдыщь!!!!! ду-ду-ду ХЭ Хрящ!!! ЭЭЭээ... пиу!!!
- Идем, мы тебя вытащим!..
БА-БАХ!!! да-да-да-да!!!!! БУХ! пиу-пиу!!! ДыЩЩЩЩ!!! ту-ду-ту-ду-ту-ду!!!!! та-та-та-та-та-та!!!!
(Из зала: Них@# кровищи!!!)
БА-БАХ!!! да-да-да-да!!!!! БУХ!
(Рэмбо идет домой в Аризоне)
Весь фильм =)
Приятного просмота.
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