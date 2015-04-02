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Рэмбо IV Рэмбо IV
Киноафиша Фильмы Рэмбо IV Отзывы о фильме «Рэмбо IV»
Rambo IV Рэмбо IV 2007 / США
7.6 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Рэмбо IV»

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Наша рецензия

Четвертая часть жизнеописания древнего аризонского ветерана, именующаяся просто и монументально – «Рэмбо» (Rambo), поразительна по крайней мере в одном отношении. Всю свою роль Сильвестр Сталлоне играет исключительно мускулами щек; любую эмоцию – гнев ли, сострадание ли, утомление ли – Сталлоне выражает одними лишь щеками, которые мерно раздуваются и сдуваются, примерно как уши у монстро из псевдоодноименного фильма, когда оно собирается съесть оператора. Возможно,…

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Oleggarh 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение 777 от 13/07/2007 - 16:17:28


Это 100% будет лучше чем чушь основанная на комиксах...а если вспомнить с каким упоением в детстве смотрели в видеосалонах!!! так ваще на душе хорошо становится...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
popa 2 апреля 2015, 12:51
Сталоне ведь собирался писать сценарий про 11 сентября.Как он схватит бенладена.то сё..гараздо интерестней было бы..А тут я так думаю-скучный фильм будет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Samhain 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 25/01/2008 - 00:53:42):(а вот третью смотреть очень не рекомендую, особенно русскому человеку, если только не хочется очень-очень-очень сильно разочароваться).



Потому-что он против советской армии воюет там✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
valua 2 апреля 2015, 12:51
Безусловно качественный и достойный внимания фильм, но реалистичность гипержестоких сцен не дала мне насладиться первым в полной мере, пришлось покинуть зал .✊ . Деткам до 16 не рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CRALYS 2 апреля 2015, 12:51
ЗаЧОТНЫЙ ФИЛЬМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я БЫ ДАЛ 10000 БАЛОВ. СМОРЕТЬ ВСЕМ !!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ДЕН1 2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ!!! 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Samhain 2 апреля 2015, 12:51
😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Григорий 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Лео, 08/07/2007 - 03:08:32):



По-моему, это просто жалко...



Это ты жалок,а Столоне хоть и 60,но крепкий мужик. А ты,наверное и в армии не служил,а скрывался,дохлятик...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Паавел 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 13/10/2007 - 21:41:46):ой трейллер не порадовал, есть сцены супер как в машине расстреливают, но сам дядя Сильвик ой как постарел, ткой обвисший старичок-качок



Смотрели сегодня в кино! Отличный фильм!Спасибо Сталоне,что не обломал!Как это сделал п.. росто нехороший человек,играющий на чувствах наших родителей ,- Константин эрнст с "Иронией судьбы"!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
e1ectr0de 2 апреля 2015, 12:51
Rambo IV это шедевр. Еще ни один фильм не смотрел в кино 2 раза подряд, но этот стал исключением. Такой брутальности и количества кишок в кадре еще не где небыло. И еще музыка просто потрясающая.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sar 2 апреля 2015, 12:51
- Надо бы спасти...

- когда выезжаем?...

Вшип!! Вшип!! Вшип!!Ба-БАХ!!! тра-та-та! тра-та-та! уваууу!!!! бдыщЩЩ!!! Бдыщь!!!!! ду-ду-ду ХЭ Хрящ!!! ЭЭЭээ... пиу!!!

- Идем, мы тебя вытащим!..

БА-БАХ!!! да-да-да-да!!!!! БУХ! пиу-пиу!!! ДыЩЩЩЩ!!! ту-ду-ту-ду-ту-ду!!!!! та-та-та-та-та-та!!!!

(Из зала: Них@# кровищи!!!)

БА-БАХ!!! да-да-да-да!!!!! БУХ!

(Рэмбо идет домой в Аризоне)

Весь фильм =)

Приятного просмота.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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