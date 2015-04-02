Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Незнакомцы
Отзывы о фильме «Незнакомцы»
The Strangers
Незнакомцы
2007 / США
Трейлер
6.5
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Незнакомцы»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Intor
2 апреля 2015, 12:51
Банальностей и штампов конечно завались, но несмотря на это, все равно страшно ) мне понравилось )
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
stayse
2 апреля 2015, 12:51
ужасный фильм....✊
во-первых почему вы верите что фильм основан на реальных событиях? вам напишут что "дневники мертвецов"тоже на реальных событиях основаны - вы поверите? никто эти реальные события не доказал...
во-вторых мало того что так называемые режисер сценарист и прочие не удосужились придумать почему же эта семейка начала за ними охотится (по мне так им просто было лень придумывать лучше снять хоррор без смысла и бабла срубить) так они еще и не удосужились рассказать почему парочка поссорилась...главное что уже начали показывать их предисторию но кульминации никто так и не увидел...видимо это осталось в больном воображении сценариста.
в-третьих: фильм не логичен. чего стоит одна стеклянная дверь. главное мне понравилось: основную дверь они заперли а вот стеклянную мало того что ничем не подперли так еще и открытую держали! оч умно!✊
Вывод: посмотрите лучше "вакансия на жертву" фильм в общем то о том же но и логичнее и история там без пробелов и конец нормальный.😓
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
4 комментария
Зимнее утро
1 комментарий
Моя пиратская свадьба
14 комментариев
Чекаго
7 комментариев
Папы против мам
10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
во-первых почему вы верите что фильм основан на реальных событиях? вам напишут что "дневники мертвецов"тоже на реальных событиях основаны - вы поверите? никто эти реальные события не доказал...
во-вторых мало того что так называемые режисер сценарист и прочие не удосужились придумать почему же эта семейка начала за ними охотится (по мне так им просто было лень придумывать лучше снять хоррор без смысла и бабла срубить) так они еще и не удосужились рассказать почему парочка поссорилась...главное что уже начали показывать их предисторию но кульминации никто так и не увидел...видимо это осталось в больном воображении сценариста.
в-третьих: фильм не логичен. чего стоит одна стеклянная дверь. главное мне понравилось: основную дверь они заперли а вот стеклянную мало того что ничем не подперли так еще и открытую держали! оч умно!✊
Вывод: посмотрите лучше "вакансия на жертву" фильм в общем то о том же но и логичнее и история там без пробелов и конец нормальный.😓
Авторизация по e-mail