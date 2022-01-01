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Незнакомцы Незнакомцы
Киноафиша Фильмы Незнакомцы Незнакомцы, 2007: актеры и роли
The Strangers Незнакомцы 2007 / США
6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Незнакомцы, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Бертино Брайан Бертино Bryan Bertino
В ролях
Скотт Спидман Лив Тайлер Лив Тайлер Liv Tyler Кип Уикс Kip Weeks Гленн Хауэртон Гленн Хауэртон Glenn Howerton Лора Марголис Laura Margolis Джемма Уорд Джемма Уорд Gemma Ward
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