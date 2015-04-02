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Попутчик Попутчик
Киноафиша Фильмы Попутчик Отзывы о фильме «Попутчик»
The Hitcher Попутчик 2007 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Попутчик»

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Наша рецензия

Новый «Попутчик» отличается от старого, который, кстати говоря, стал культовым главным образом не в американском кинопрокате, а уже в российском видеопрокате, – как земля от неба. Созданный в 1986 году фильм Роберта Хармона был, если вдуматься, притчей о свободе, пусть и поданной через традиционную тему психического расстройства, и финальный кадр с цепью раскрывал авторский замысел с неожиданной очевидностью. Свежеснятая картина клипмейкера Дэйва Мейерса, заявленная как продукт от создателей…

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Maks 2 апреля 2015, 12:51
Фууу!!! А оторванные руки-ноги ваще жуть ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kamermen1 2 апреля 2015, 12:51
Согласен что фильм туп особенно то что девка сидит в толкане и обороняя дверь с пистолетомне сразу им не воспользоводся это правдо тупо но я согласен что девушки правдо думают противоположной стороной мозга а вот амер.девушки помойму думают ещё и селиконовой титькой. А мне фильм понравелся можно посмотреть разок.✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
случайный прохожий 2 апреля 2015, 12:51
согласен,фильм чрезвычайно глупый,все надумано и нереалистично

конвейерная штамповка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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