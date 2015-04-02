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Новый «Попутчик» отличается от старого, который, кстати говоря, стал культовым главным образом не в американском кинопрокате, а уже в российском видеопрокате, – как земля от неба. Созданный в 1986 году фильм Роберта Хармона был, если вдуматься, притчей о свободе, пусть и поданной через традиционную тему психического расстройства, и финальный кадр с цепью раскрывал авторский замысел с неожиданной очевидностью. Свежеснятая картина клипмейкера Дэйва Мейерса, заявленная как продукт от создателей…