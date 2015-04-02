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Пустой дом
Отзывы о фильме «Пустой дом»
Bin-jip
Пустой дом
2004 / Корея / Япония
7.0
Оцените
11
голосов
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OXic
2 апреля 2015, 12:51
А где ролик посмотреть можно?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Интересная работа. Но, поскольку минут через двадцать после начала просмотра стало ясно, что моя точка зрения совпадает с версией peacefrog-а, пришлось подосадовать, что вообще почитала его пост перед фильмом – практически была лишена удовольствия самостоятельно думать. Пришлось просто смотреть на приметы корейской жизни, то бишь на кино-фон клинического случая шизофрении, развившегося в результате ошибки в выборе брачного партнера. Заодно поразмышляла над тем, как все же азиатские черты внешности затрудняют восприятие фильмов – автоматически лица не читаются, чувство сопереживания возникает скорее логически, чем в душе.
To peacefrog: Мало ли будешь пересматривать, уточни, пожалуйста, парень залепил мячом в лоб жене боксера?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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hilary
2 апреля 2015, 12:51
я согласна с yuric!!!!мы должны верить , человек без веры не знает запретов и это очень страшно!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Miss Lemon
2 апреля 2015, 12:51
Предупреждение было сделано.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
To Нина:
Соглашаюсь с мыслью, что «посмотреть и сформировать свою точку зрения гораздо интереснее», чем принять на веру чье-то мнение. Но в том-то и дело, что версия peacefrog-а, к которой я присоединилась, – уверенно аргументирована и событиями в фильме, и моим жизненным опытом (к родному человеку пришлось немало поездить в Кащенко, а одна из подруг – практикующий психиатр, с ней, кстати, буквально накануне кинопросмотра мы общались по теме развития шизофрении). В этом фильме можно проследить за сменой трех стадий именно шизофрении у главной героини.
В чем причина? Променяла девушка свои стандарты на европейские, вышла замуж за богатого да нелюбимого - оказалось, что другое ей было нужно. Но ведь не в Европе живет: развестись не может. Детей и друзей нет, работы и увлечений - тоже, муж ей физиологически противен, целыми днями сидит в четырех стенах одна, глубоко несчастная в своей брачной ловушке, слушает один и тот же диск…
«Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других как бы им в даренье».
Не имея реальной жизни, она придумывает.
Она молчит. И это молчание душевно нездорового человека.
А Ким Ки-Дук мастерски, поразительно реалистично снял фильм – о чем? По-моему, о вымышленной жизни больной девушки.
P.S. Мне аккурат дней за десять до просмотра "Пустого дома" было сделано предложение человеком, которого уважаю, но не люблю. Может, оттого фильм и был так трактован – и воспринят как весомый аргумент против…
P.P.S.
- "У кого что болит, тот о том и говорит?"
- "То, что вы чего-то не видите, не означает, что этого нет."
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
to Нина:
Насильно лишать человека иллюзий – дело неблагодарное и часто не нужное. Кто сказал, что нельзя быть счастливым с закрытыми глазами? Я только уточню свою позицию по некоторым пунктам.
По поводу «режиссер был пьян, когда снимал» - поскольку доводилось быть таковым, прекрасно представляю, что зрителя творение занимает два часа, а режиссера, - по меньшей мере, год жизни. На что потратил он это время: на зарабатывание денег, наград или воплощение своих мыслей, - не мое дело, и я не буду винить режиссера в том, что фильм не оправдал моих чаяний.
Меня одинаково удивило бы, если Камю был автором «Восточного экспресса», как и если ККД просто снял «красивую историю любви реальных людей». Экзистенциалист - это не просто определение.
«А я не склонна копаться так глубоко в том, чего автор и не собирался изображать» - автор задает исходные координаты наших мыслей – траектории кривых неизбежно будут отличаться. Когда-то Станиславский назвал зрителя одним из творцов в искусстве переживания – и, честно говоря, в «глубоком копании» я вижу зрительский долг, более того – получаю от такого «соавторства» большое наслаждение. Хотя, конечно, прекрасно знаю, что на Д-6-у можно удачно приземлиться и в бессознательном состоянии… (В переводе – если произведение по-настоящему талантливо, зритель в любом случае это заметит.)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
«"Весна, Лето.." - чем не просто "красивая история любви реальных людей"??!» - сам отлично понимаешь, что нет. Картина простая - только по форме, иначе забыл бы ее, как десятки других "к и л р л" .
Мне ККД видится экзистенциалистом уже потому, что не ищет объективной истины, но честно рассматривает поиски выбора человека и последствия этого выбора безотносительно рамок морали. Ну и попутно развивает сюжет согласно идее старинной русской пословицы: «Совершишь поступок…». Но именно выбор героя в обыденной ситуации играет решающую роль, определяет его жизненный путь, приводит к закономерному итогу, а не некие внешние события.
«Называть самого ККД таким уж крутым экзистенционалом я бы пока не стал:)» - правильно, надо дождаться времен, когда так его будут определять в учебниках… Хотя, может для кинематографа придумают отдельное слово.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
«Да и в других работах ККД легкий налет буддистского популяризаторства иногда можно принять за экзистенциальность.» Вообще, как я понимаю, именно экзистенциалистам, ищущим свой выбор и свою судьбу, присуще свободное обращение к различным учениям. Для информационно пресыщенной современности экзистенциальное мышление весьма типично. Поэтому не вижу особого противоречия в предположении о траверсе восточного экзистенциалиста от буддизма в сторону. Тем более что, по сути, не так уж сильно он передвигается. В Японии существует такое явление, как «живое национальное сокровище» - люди-образцы, достигшие совершенства через высочайшее профессиональное мастерство. На западе экзистенциальное мышление пришло к идее, что назначение человека – стремится следовать образцам и служить образцом.
«Свобода выбора и сознательность выбора безотносительно чего-либо - это даже скорее ипостась объективистской, материалистической философии» - разрешите передернуть – будь это так, все давно были бы «богаты и здоровы» в РПГ под названием «жизнь»… Речь шла о честном моральном релятивизме индивида, а не о его социальных возможностях и обязанностях. А если серьезно, не настолько я сильна в философии (тем более буддистской), чтобы рискнуть дебатировать здесь на тему экзистенциальности мышления ККД. Если угодно, я согласна изменить формулировку того абзаца на следующую:
«Меня одинаково удивило бы, если Камю был автором «Восточного экспресса», как и если ККД просто снял «красивую историю любви реальных людей». Полагаю, что авторам подобные темы и жанры не близки.»
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Воспользуюсь вашим великодушием и уберу слово "темы" из последнего абзаца...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Тоник
2 апреля 2015, 12:51
Преподаватель нашего вуза переписывалась с неким японцем. Как-то от него пришел ответ в следующем духе: «Я много раз перечитывал ваше письмо, пытаясь выделить второй смысл, но с удивлением обнаружил, что такового здесь нет».
«Нечто.. приземленное» - вернее сказать, без подтекста.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Люблю сумасшедшие фильмы. Безумие это так нормально и так интересно.
Раньше я думала: есть Тарковский и отдельно - все остальные. Недавно появился Алехандро Ходоровски. Теперь к ним добавляю и Ким Ки Дука.
Вообще в фильм я "включилась" только когда героиня заорала в телефонную трубку, она будто выдохнула из себя что-то темное, очнулась. До этого как-то сонно было.
Я в восторге. Герои по большей части засунуты в тесные комнаты или вообще в тюремную камеру, но я чувствовала свободу, они были легки, почти бесшумны и словно невесомы. И так интересно наблюдать за зарождением любви. Нафиг все лишнее, тут красота и интрига в молчании, во взглядах, в жестах.
Финал слегка горьковатый. Кажется, что героиня расцвела, засветилась даже, и вроде бы должно с мужем наладиться, и он подался навстречу, потеплел. А тут, бац, двое на весах и весят ноль граммов. Это как-бы намекает, что тетенька окончательно ушла в сны и грезы.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
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To peacefrog: Мало ли будешь пересматривать, уточни, пожалуйста, парень залепил мячом в лоб жене боксера?
Соглашаюсь с мыслью, что «посмотреть и сформировать свою точку зрения гораздо интереснее», чем принять на веру чье-то мнение. Но в том-то и дело, что версия peacefrog-а, к которой я присоединилась, – уверенно аргументирована и событиями в фильме, и моим жизненным опытом (к родному человеку пришлось немало поездить в Кащенко, а одна из подруг – практикующий психиатр, с ней, кстати, буквально накануне кинопросмотра мы общались по теме развития шизофрении). В этом фильме можно проследить за сменой трех стадий именно шизофрении у главной героини.
В чем причина? Променяла девушка свои стандарты на европейские, вышла замуж за богатого да нелюбимого - оказалось, что другое ей было нужно. Но ведь не в Европе живет: развестись не может. Детей и друзей нет, работы и увлечений - тоже, муж ей физиологически противен, целыми днями сидит в четырех стенах одна, глубоко несчастная в своей брачной ловушке, слушает один и тот же диск…
«Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других как бы им в даренье».
Не имея реальной жизни, она придумывает.
Она молчит. И это молчание душевно нездорового человека.
А Ким Ки-Дук мастерски, поразительно реалистично снял фильм – о чем? По-моему, о вымышленной жизни больной девушки.
P.S. Мне аккурат дней за десять до просмотра "Пустого дома" было сделано предложение человеком, которого уважаю, но не люблю. Может, оттого фильм и был так трактован – и воспринят как весомый аргумент против…
P.P.S.
- "У кого что болит, тот о том и говорит?"
- "То, что вы чего-то не видите, не означает, что этого нет."
Насильно лишать человека иллюзий – дело неблагодарное и часто не нужное. Кто сказал, что нельзя быть счастливым с закрытыми глазами? Я только уточню свою позицию по некоторым пунктам.
По поводу «режиссер был пьян, когда снимал» - поскольку доводилось быть таковым, прекрасно представляю, что зрителя творение занимает два часа, а режиссера, - по меньшей мере, год жизни. На что потратил он это время: на зарабатывание денег, наград или воплощение своих мыслей, - не мое дело, и я не буду винить режиссера в том, что фильм не оправдал моих чаяний.
Меня одинаково удивило бы, если Камю был автором «Восточного экспресса», как и если ККД просто снял «красивую историю любви реальных людей». Экзистенциалист - это не просто определение.
«А я не склонна копаться так глубоко в том, чего автор и не собирался изображать» - автор задает исходные координаты наших мыслей – траектории кривых неизбежно будут отличаться. Когда-то Станиславский назвал зрителя одним из творцов в искусстве переживания – и, честно говоря, в «глубоком копании» я вижу зрительский долг, более того – получаю от такого «соавторства» большое наслаждение. Хотя, конечно, прекрасно знаю, что на Д-6-у можно удачно приземлиться и в бессознательном состоянии… (В переводе – если произведение по-настоящему талантливо, зритель в любом случае это заметит.)
Мне ККД видится экзистенциалистом уже потому, что не ищет объективной истины, но честно рассматривает поиски выбора человека и последствия этого выбора безотносительно рамок морали. Ну и попутно развивает сюжет согласно идее старинной русской пословицы: «Совершишь поступок…». Но именно выбор героя в обыденной ситуации играет решающую роль, определяет его жизненный путь, приводит к закономерному итогу, а не некие внешние события.
«Называть самого ККД таким уж крутым экзистенционалом я бы пока не стал:)» - правильно, надо дождаться времен, когда так его будут определять в учебниках… Хотя, может для кинематографа придумают отдельное слово.
«Свобода выбора и сознательность выбора безотносительно чего-либо - это даже скорее ипостась объективистской, материалистической философии» - разрешите передернуть – будь это так, все давно были бы «богаты и здоровы» в РПГ под названием «жизнь»… Речь шла о честном моральном релятивизме индивида, а не о его социальных возможностях и обязанностях. А если серьезно, не настолько я сильна в философии (тем более буддистской), чтобы рискнуть дебатировать здесь на тему экзистенциальности мышления ККД. Если угодно, я согласна изменить формулировку того абзаца на следующую:
«Меня одинаково удивило бы, если Камю был автором «Восточного экспресса», как и если ККД просто снял «красивую историю любви реальных людей». Полагаю, что авторам подобные темы и жанры не близки.»
«Нечто.. приземленное» - вернее сказать, без подтекста.
Раньше я думала: есть Тарковский и отдельно - все остальные. Недавно появился Алехандро Ходоровски. Теперь к ним добавляю и Ким Ки Дука.
Вообще в фильм я "включилась" только когда героиня заорала в телефонную трубку, она будто выдохнула из себя что-то темное, очнулась. До этого как-то сонно было.
Я в восторге. Герои по большей части засунуты в тесные комнаты или вообще в тюремную камеру, но я чувствовала свободу, они были легки, почти бесшумны и словно невесомы. И так интересно наблюдать за зарождением любви. Нафиг все лишнее, тут красота и интрига в молчании, во взглядах, в жестах.
Финал слегка горьковатый. Кажется, что героиня расцвела, засветилась даже, и вроде бы должно с мужем наладиться, и он подался навстречу, потеплел. А тут, бац, двое на весах и весят ноль граммов. Это как-бы намекает, что тетенька окончательно ушла в сны и грезы.
10/10
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