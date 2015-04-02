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Итак, кто же сразится с Капитаном Джеком Воробьем, чемпионом проката? До сих пор он легко отправлял в нокаут всех своих соперников. Но сможет ли Капитан Джек проявить бойцовский характер, если против него выйдет достойный противник? Сможет ли он отстоять чемпионский титул? Найдется ли герой… О, да! Он наконец нашелся. В правом углу ринга появляется… поприветствуйте его, леди и джентльмены… Р-р-ро-о-окки Бальбо-о-оа по прозвищу Итальянский Жеребец! Его суставы скрипят от артрита, как дощатый…