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Рокки Бальбоа Рокки Бальбоа
Киноафиша Фильмы Рокки Бальбоа Отзывы о фильме «Рокки Бальбоа»
Rocky Balboa Рокки Бальбоа 2006 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Рокки Бальбоа»

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Итак, кто же сразится с Капитаном Джеком Воробьем, чемпионом проката? До сих пор он легко отправлял в нокаут всех своих соперников. Но сможет ли Капитан Джек проявить бойцовский характер, если против него выйдет достойный противник? Сможет ли он отстоять чемпионский титул? Найдется ли герой… О, да! Он наконец нашелся. В правом углу ринга появляется… поприветствуйте его, леди и джентльмены… Р-р-ро-о-окки Бальбо-о-оа по прозвищу Итальянский Жеребец! Его суставы скрипят от артрита, как дощатый…

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tropolin 2 апреля 2015, 12:51
Я смотрел двд, вполне неплохой фильм. Честно говоря прифигел, когда узнал, что премьера фильма будет только в январе )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kiwi 2 апреля 2015, 12:51
Из всех фильмов про Рокки только первые два были нормальные. Начиная с третьего началась лабуда. 6-й будет наверняка такой же отстойный, как с третьего по пятый. В самом деле, разве можно поверять в историю, что пожилой бывший боксёр выходят на равных биться с действующим чемпионом? История бокса знает только один случай, когда боксёр после 40 лет вернул себе чемпионский пояс. Это был заменитый Джордж Формэн (снова стал чемпионом кажется в 45 или 46 лет). Только Джорд Форман здоровенный мужик, не то что малорослый Сталлоне. И прежде чем выйти на чемпионский бой, он примерно три года после возвращения на ринг участвовал не "полупрофессиональных", а в настоящих профессиональных боях. Я конечно понимаю, что Рокки-6 - это кино. Но всё же не жанр фэнтези, в самом деле. Нужно как-то быть ближе к реальности.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
runner 2 апреля 2015, 12:51
Класный фильм , А по поводу лица Слая, если не ошибаюсь у него была часть лица порализована и он очень долго учился говорить нормально. Так что не надо обсирать человека. Фильм даже не о боксе а о том что у каждого есть шанс и надо его использовать на все 100%, даже если тебя бьют со всей силой и не важно человек или судьба. А фильм достойное завершение серии, купил в коллекцию и буду пересматривать когда хреново в жизни и не охото нести свой зад на тренировку. Эпоха отличных фильмов и киногероев закончелась. Жаль
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kerk 2 апреля 2015, 12:51
Лучший
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
Шварц со Сталлоне вообще не сравним. Он всего лишь качок, хоть и обаятельный. А Сталлоне - актер, сценарист, фильмы которого стали классикой. Он совсем другого уровня личность.



Извините, но такую глупость пропустить не могу.

Это сколько должно быть уровней, чтобы ваше утверждение стало похожим на правду... Да, из под пера Арнольда не вышло довольно примитивных сценариев. И что?



С точки зрения актерской игры они вполне равнозначны (оба не блистали). Арнольд, между прочим, именно на своих плечах вытащил образ "качков" на передний план.



А что до уровней личности, то у меня это понятие немного глобальнее.

Человек выбирает разные дороги. Арнольд выбрал свою (и не такую уж простую) и стал БЕЗОГОВОРОЧНО ЛУЧШИМ в мире (Сталонне в это время пробивался в голливуд через порнофильмы ✊ )

Так о каком уровне личности вы пишете? Если же речь только о мире кинематогрофа, то и тут Арнольд имеет лучшие позиции как икона боевиков номер 1!



Да и в губернаторы калифорнии Арни не за обвисшую грудь взяли ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
По поводу примитивных сценариев: Сталлоне получил Оскар за лучший оригинальный сценарий и премию американских кинокритиков за лучший сценарий. Кроме того, САМ писал сценарии к боевикам, ставшим культовыми. А Шварц что? Только мышцами играл.



Согласен, это весомый факт. Но ИМХО сценарий слабый :)



По поводу актерской игры: Сталлоне получил Оскар как лучший актер. Они совершенно неравнозначны. Сталлоне - актер. Шварц - качок.



Насколько я знаю, у него была номинация на Оскар, но самого Оскара он не получал. Не напомните ли за какую роль он получил его?



Зато видел такую инфу: Среди актеров абсолютным рекордсменом является Сильвестр Сталлоне, который удостоен десяти "Анти-Оскаров".



Это кому как. Вот товарищ All тоже по-другому думает:



Вы затронули тему уровня личности. Я вам указал на то, что Арнольд добился вершины в определенной значимой области человеческой деятельности. И тут 2-х мнений быть не может. Это икона бодибилдинга. Как Майкл Джордан в баскетболе.



Сравнивать с Бушем некорректно. Он выходец из Европы. У него папа не бывший президент. Кто бы его не продвигал, это показатель его значимости в этом мире.



ЗЫ: Мне нравились фильмы обоих актеров. Я никоим образом не хочу принизить Сталлоне. Я лишь пытаюсь показать, что ваше:



Шварц со Сталлоне вообще не сравним. Он всего лишь качок, хоть и обаятельный. А Сталлоне - актер, сценарист, фильмы которого стали классикой. Он совсем другого уровня личность.



ужасно некорректно по отношению к уважаемому пенсионеру голливуда :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
X 2 апреля 2015, 12:51
Насчет Арни .Узнайте кто его жена и откуда .Вопросы отпадут сами собой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
X 2 апреля 2015, 12:51
Актер и качок это действительно две разные вещи.Как Рокки и Терминатор✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
Насчет Арни .Узнайте кто его жена и откуда .Вопросы отпадут сами собой.



Я думаю, что данной информации будет достаточно только дегенерату. Развивайся, дурачок ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Butcher 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм. О...нный!!! Очень понравился!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Butcher 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря он мне понравился даже ещё больше чем предыдущие! Отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
megapager 2 апреля 2015, 12:51
Пенсионер Рембо собирает бутылки и бомжует по вокзалам.

Но однажды он решает поехать в Китай.

Там он день и ночь сражается с миллиардной армией китая и наконец всех побеждает.



Даёшь рокки 0 и рокки -1 ! Даёшь Крутых жеребцов 2 !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Дедушка Слай показал всем кузькину мать вернув на экраны легендарного персонажа Рокки Бальбоа. Получилась потрясающая спортивная драма о кризисе пенсионного возраста. Обязательно на DVD возьму.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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