Итак, кто же сразится с Капитаном Джеком Воробьем, чемпионом проката? До сих пор он легко отправлял в нокаут всех своих соперников. Но сможет ли Капитан Джек проявить бойцовский характер, если против него выйдет достойный противник? Сможет ли он отстоять чемпионский титул? Найдется ли герой… О, да! Он наконец нашелся. В правом углу ринга появляется… поприветствуйте его, леди и джентльмены… Р-р-ро-о-окки Бальбо-о-оа по прозвищу Итальянский Жеребец! Его суставы скрипят от артрита, как дощатый…
Извините, но такую глупость пропустить не могу.
Это сколько должно быть уровней, чтобы ваше утверждение стало похожим на правду... Да, из под пера Арнольда не вышло довольно примитивных сценариев. И что?
С точки зрения актерской игры они вполне равнозначны (оба не блистали). Арнольд, между прочим, именно на своих плечах вытащил образ "качков" на передний план.
А что до уровней личности, то у меня это понятие немного глобальнее.
Человек выбирает разные дороги. Арнольд выбрал свою (и не такую уж простую) и стал БЕЗОГОВОРОЧНО ЛУЧШИМ в мире (Сталонне в это время пробивался в голливуд через порнофильмы ✊ )
Так о каком уровне личности вы пишете? Если же речь только о мире кинематогрофа, то и тут Арнольд имеет лучшие позиции как икона боевиков номер 1!
Да и в губернаторы калифорнии Арни не за обвисшую грудь взяли ✊
Согласен, это весомый факт. Но ИМХО сценарий слабый :)
По поводу актерской игры: Сталлоне получил Оскар как лучший актер. Они совершенно неравнозначны. Сталлоне - актер. Шварц - качок.
Насколько я знаю, у него была номинация на Оскар, но самого Оскара он не получал. Не напомните ли за какую роль он получил его?
Зато видел такую инфу: Среди актеров абсолютным рекордсменом является Сильвестр Сталлоне, который удостоен десяти "Анти-Оскаров".
Это кому как. Вот товарищ All тоже по-другому думает:
Вы затронули тему уровня личности. Я вам указал на то, что Арнольд добился вершины в определенной значимой области человеческой деятельности. И тут 2-х мнений быть не может. Это икона бодибилдинга. Как Майкл Джордан в баскетболе.
Сравнивать с Бушем некорректно. Он выходец из Европы. У него папа не бывший президент. Кто бы его не продвигал, это показатель его значимости в этом мире.
ЗЫ: Мне нравились фильмы обоих актеров. Я никоим образом не хочу принизить Сталлоне. Я лишь пытаюсь показать, что ваше:
Шварц со Сталлоне вообще не сравним. Он всего лишь качок, хоть и обаятельный. А Сталлоне - актер, сценарист, фильмы которого стали классикой. Он совсем другого уровня личность.
ужасно некорректно по отношению к уважаемому пенсионеру голливуда :)
Я думаю, что данной информации будет достаточно только дегенерату. Развивайся, дурачок ✊
Но однажды он решает поехать в Китай.
Там он день и ночь сражается с миллиардной армией китая и наконец всех побеждает.
Даёшь рокки 0 и рокки -1 ! Даёшь Крутых жеребцов 2 !
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