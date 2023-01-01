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Рокки Бальбоа Рокки Бальбоа
Киноафиша Фильмы Рокки Бальбоа Рокки Бальбоа, 2006: актеры и роли
Rocky Balboa Рокки Бальбоа 2006 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рокки Бальбоа, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Берт Янг Burt Young Джералдин Хьюз Антонио Тарвер Antonio Tarver Джеймс Фрэнсис Келли-третий Тони Бертон Tony Burton Хенри Дж. Сэндерс Педро Ловелл Pedro Lovell Кит Мойер Keith Moyer Ламар Дж. Тэйт Фрэнк Трэйнор Талия Шайр Talia Shire Майло Вентимилья Майло Вентимилья Milo Ventimiglia
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