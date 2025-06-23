Театр на нитях: как КУКАRТ-2025 в Петербурге и Выборге сплетает мифы, тени и голоса

Когда театр выходит за пределы сцены, а кукла перестаёт быть детской игрушкой — начинается КУКАRТ. В 2025 году фестиваль вновь соберёт художников образа и тени со всего мира.

XVII Международный фестиваль-биеннале кукольных и синтетических театров КУКАRТ, который развернётся с 22 по 30 июня одновременно в Петербурге и в Выборге, предстанет не просто как смотр спектаклей, но как странствующий космос, созданный руками, голосами и тенями мастеров театра из десятков городов и стран.

Форум был задуман в средине 90-х и с тех пор проходит он раз в два года. Вход на все события остаётся свободным.

В 2025 году КУКАRТ представит более 90 постановок в рамках трёх траекторий: Основной программы (где разворачиваются центральные художественные высказывания), Клубной (в которой пульсирует смелый, камерный, часто экспериментальный театр) и уличной «Петрушки на Невском» — напоминания о народной стихии и древнем инстинкте игры. География охватывает всю Россию (Томск, Казань, Нижний Тагил и многие другие) и выходит далеко за пределы страны (Казахстан, Мексика, Армения и прочие страны).

Особый акцент — на премьерах и знаковых спектаклях последних лет. Каждый театр несёт с собой не просто постановку, но культурный акцент региона, локальную память и стиль.

Многие гости фестиваля из других стран предложат свое видение русской классической литературы. Один из примеров — театр из Ирана привезет спектакль по повести Федора Достоевского «Кроткая»: философскую притчу о призраке, заглянувшем в своё прошлое.

Не останется в стороне и уличное пространство: с 25 по 29 июня «Петрушки на Невском» оживят перекрёсток главного проспекта Петербурга и превратит Книжную аллею в подиум для сотен кукол, теней, масок, ритуалов.

Выбрать интересную постановку и узнать детали о всех событиях фестиваля можно на официальном портале.