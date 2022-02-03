Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» проведут серию спецпоказов сериала «‎Ваша честь»‎

Показы проводятся совместно с more.tv. В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Формула кино Галерея» на показе серий будет присутствовать кинокритик, с которым можно будет обсудить все увиденное на экране.

7 февраля пройдут специальные показы первых двух серий криминального триллера «‎Ваша честь»‎ из линейки more originals стримингового сервиса more.tv с Олегом Меньшиковым в главной роли.

Напомним, в центре сюжета «Вашей чести» влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов (Олег Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.

«Ваша честь» основана на одноименном израильском сериале, отмеченном множеством локальных и международных наград. В 2020 году свет увидела американская адаптация того же формата, главную роль в которой сыграл Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»). Центральный образ в российской версии воплощает Олег Меньшиков («Псих»). Также в сериале сыграли Владислав Миллер («Вампиры средней полосы»), Алексей Серебряков («‎Левиафан»‎), Даниил Воробьев (Happy End), Ольга Тумайкина («Женская лига») и Дарья Урсуляк («Дылды»). Режиссер сериала — Константин Статский («Мажор»).

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