Обучение через созерцание: музей в Академии Штиглица

Музей академии Штиглица - удивительное пространство, коллекция которого служит не только культурным и историческим наследием, но и учебным пособием. Рассказываем интересные факты об этом месте и как в него попасть.

Музейные коллекции Санкт-Петербурга хранят в себе множество шедевров, некоторое количество тайн и бесконечный потенциал для погружения в историю. Среди разнообразия форм музейного существование выделяется Музей прикладного искусства Академии им. Штиглица. Здесь каждый экспонат - не просто предмет для созерцания, а наглядный пример того, каким разным может быть искусство. Все дело в том, что посетители музея не только случайные прохожие или фанаты искусства, но и студенты академии. Для них коллекция (и само здание) - учебный материал.

О том, как и почему Штиглиц решил построить в Петербурге училище - мы рассказали в отдельной статье. Здесь - сосредоточимся на музее.

История появления музея прикладного искусства при академии Штиглица

Здание музея появилось позже, чем учебный корпус училища (такой статус академия носила в первые десятилетия своего существования). Первые студенты сели за парты - а также встали за мольберты и чертежные столы - в 1876. Идеи Штиглица (и всех, кто его поддерживал) изначально были очень амбициозны. Речь шла не просто о подготовке ремесленников-исполнителей, а о формировании новой художественной культуры в стране. Учеников готовили так, чтобы они рассматривали каждый проект с точки зрения дизайна, искусства и функциональности.

Музей появился в 1878 - первую коллекцию собрали в одной из аудиторий учебного корпуса училища по инициативе директора Максимилиана Месмахера. Месмахер и Александр Половцов (зять барона Штиглица) занимались сбором предметов искусства: покупали их на международных аукционах, разыскивали в антикварных лавках и в частных коллекциях. Довольно быстро стало понятно, что экспонатам нужно больше места и воздуха.

В 1885 началось строительство отдельного здания музея. Проект для него создал сам Месмахер. Кажется, нет ничего необычного в том, что для хранения и экспонирования объектов есть собственное пространство. Однако музей Академии Штиглица все же особенный - потому что еще на этапе проектирования было решено сделать само здание частью выставки.

По задумке архитектора корпус должен был стать чем-то вроде машины времени. Перемещаясь из одного зала в другой - всего их более тридцати - можно отследить трансформацию искусства от античности до современности. Это продуманная система, которая служит студентам 3D-учебником истории стилей.

Открытие музея в 1896 становится событием государственного масштаба: на церемонии присутствует даже императорская семья. Здание сразу же начинает жить насыщенной культурной жизнью. Его пространство становится местом для проведения смелых выставок, включая экспозиции объединения «Мир искусства», здесь устраивают показы церковной старины и проводят неформальные встречи художников, исследователей и студентов.

Как устроен музей Академии Штиглица

Пространство музея организовано как последовательность залов. Каждый из них погружает посетителей в определенный временной отрезок или стиль. Античность сменяется византийским искусством, за ними следует пластика романского стиля, затем - строгая и величественная готика, после - гармония Ренессанса и насыщенность барокко.

Центральное пространство - Большой выставочный зал: светлый, торжественный, накрытый стеклянным куполом. Архитектура, свет и тени - все существует в уникальной гармонии. Не удивительно, что пространство музея часто становится съемочной площадкой - в его интерьерах снимали сцены для американской экранизации романа Толстого «Анна Каренина» с Софи Марсо в главной роли. Также залы музея превратили в коридоры больницы для сцен телесериала по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» 2005 года - в этой “клинике”, по задумке режиссера, лечили Ивана Бездомного.

Если говорить об экспозиции, то она устроена так, чтобы художники и дизайнеры могли видеть предметы не только, как экспонаты, но и подмечать их жизнеспособность. Так в галереях, стилизованных под итальянские интерьеры, представлена мебель разных эпох, а зал «Теремок» обращается к русской традиции, раскрывая декоративное искусство через мотивы национальной архитектуры.

Коллекция музея сегодня насчитывает более 35 тысяч предметов. Это прежде всего предметное искусство: фарфор, керамика, стекло, металл, текстиль, мебель, ювелирные изделия. Здесь можно увидеть мейсенский и севрский фарфор, итальянскую майолику, восточную керамику, русские изразцовые печи XVIII века. Многие предметы обитают в хранилищах и ждут своего выхода в свет - момента, когда будет сформирована тематическая выставка соответствующей эпохи.

Необычно и то, что в музее почти отсутствует живопись. Это принципиальный момент - так зритель может сосредоточить внимание на предметах повседневности, которые часто воспринимаются как данность. Однако экспозиция музея Академии Штиглица показывает, что декоративное искусство способно не уступать классическим формам. Музей не зацикливается на искусстве прошлого, а пополняет свои коллекции работами авторов современности. Особое место в экспозиции занимают работы студентов Академии Штиглица в XX веке. Это возвращает к исходной идее музея как образовательного пространства. Именно здесь будущие художники учатся видеть предмет не абстрактно, а через конкретную форму, материал, конструкцию.

Как попасть в музей Академии Штиглица?

Здание музея Академии Штиглица находится на Соляном переулке, 15 в Санкт-Петербурге. Важно понимать, что музей остается частью учебного заведения и живет по его законам.

Посещение Академии Штиглица возможно только по предварительной записи в формате индивидуальной или групповой экскурсии. Многим кажется, что это ненужное ограничение доступа, которое усложняет процесс знакомства с экспозицией. Однако есть и другой подход - невозможность попасть в музей случайно, делает его посещение особенным. Это особенно интересный опыт в эпоху, когда вокруг много быстрой информации.

Сотрудники музея простят с уважением отнестись к их труду и другим посетителям и, в случае изменения планов, предупреждать об отмене бронирования, чтобы предоставить место другим желающим.

Бонус для тех, кто дочитал до конца - бал в музее Академии Штиглица. Сегодня это довольно редкое явление, но стоящее того, чтобы ждать. Балы проходят в самом классическом формате - с костюмами и мышиными платьями. Чаще всего посетить их могут студенты разных учебных заведений по специальным приглашениями, но бывают и исключения - о них также можно узнать на официальных ресурсах музея.

Музей Штиглица - это не просто собрание предметов. Это пространство, в котором искусство перестает быть отвлеченным понятием и возвращается к своей основе - к вещи, созданной руками, наполненной смыслом и вписанной в жизнь.