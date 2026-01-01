Лекция врача-психиатра Василия Бейнаровича

Приглашаем вас на лекцию Василия Бейнаровича, врача-психиатра и психотерапевта, на тему «Как не воспитать серийного убийцу». Это уникальная возможность узнать о критических этапах развития личности ребенка и о том, какие ошибки в воспитании могут привести к серьезным последствиям.

Темы лекции

Лекция охватывает широкий спектр вопросов о формировании психики ребенка:

Первые годы жизни (0-3 лет) : важность этого периода и влияние привязанности к родителям на будущее ребенка.

: важность этого периода и влияние привязанности к родителям на будущее ребенка. Дошкольный возраст (3-7 лет) : как формируются эмпатия, совесть и моральные ориентиры; методы обучения различению добра и зла.

: как формируются эмпатия, совесть и моральные ориентиры; методы обучения различению добра и зла. Школьные годы (7-14 лет) : влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта на психику.

: влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта на психику. Подростковый возраст (14-18 лет) : кризис идентичности, агрессия, необходимость обсуждения сложных тем с подростками.

: кризис идентичности, агрессия, необходимость обсуждения сложных тем с подростками. Переход к взрослости (18-21 год): формирование окончательных паттернов поведения и возможность внесения изменений.

Проблемы современности

Сегодняшние дети сталкиваются с многочисленными стрессовыми факторами, от информационной перегрузки до кибербуллинга. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы или боятся признать проблемы. Лекция предоставит практические инструменты для предотвращения психологических отклонений.

Для кого эта лекция?

Родители детей любого возраста

Будущие родители, желающие заранее подготовиться

Педагоги и воспитатели

Психологи и специалисты помогающих профессий

Интересующиеся психологией развития и криминальной психологией

Этот практический подход, основанный на научных исследованиях, поможет вам стать более осознанным в воспитании психологически здорового человека. Не упустите шанс получить ценные знания, которые могут изменить судьбу вашего ребенка. Количество мест ограничено.

О лекторе

Василий Бейнарович — врач-психиатр и психотерапевт, автор Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии и поведению девиантов.