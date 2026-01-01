Приглашаем вас на лекцию Василия Бейнаровича, врача-психиатра и психотерапевта, на тему «Как не воспитать серийного убийцу». Это уникальная возможность узнать о критических этапах развития личности ребенка и о том, какие ошибки в воспитании могут привести к серьезным последствиям.
Лекция охватывает широкий спектр вопросов о формировании психики ребенка:
Сегодняшние дети сталкиваются с многочисленными стрессовыми факторами, от информационной перегрузки до кибербуллинга. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы или боятся признать проблемы. Лекция предоставит практические инструменты для предотвращения психологических отклонений.
Этот практический подход, основанный на научных исследованиях, поможет вам стать более осознанным в воспитании психологически здорового человека. Не упустите шанс получить ценные знания, которые могут изменить судьбу вашего ребенка. Количество мест ограничено.
Василий Бейнарович — врач-психиатр и психотерапевт, автор Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии и поведению девиантов.