Дворец-заброшка: история ДК «Серп и Молот» в Москве

Многие годы Дворец культуры столичного металлургического завода находился в стадии распада. К счастью поклонников конструктивизма здание решили восстановить. Киноафиша рассказывает историю ДК: от постройки до большого ремонта.

Дворец культуры завода «Серп и Молот» в 2018 стал объектом культурного наследия регионального значения. Такой статус присваивают зданиям, которые имеют историческую ценность и являются яркими недвижимыми представителями эпохи.

Однако с начала XXI века статусу слова “дворец” этот объект архитектуры соответствовал едва ли. ДК переживал самые разные времена, но выстоял и сегодня проходит очередной этап перерождения — большую реставрацию.

Как при заводе «Серп и Молот» появился ДК

Завод «Серп и Молот» плавил металлы с 1883 (и до 2011). Долгие годы он входил в число крупнейших и передовых предприятий в центральной части страны. В годы Великой Отечественной завод обеспечивал солдат припасами и даже производил детали для танков. За различные разработки металлургам завода не единожды присуждали Сталинскую премию и другие почётные награды.

В 20-е годы XX века в СССР начался культурный бум — повсюду стали возводить ДК, которые предназначались для окультуривания рабочих в свободное время. Конечно, один из передовых заводов, с огромным коллективом, не мог остаться без своего дворца.

История здания ДК завода «Серп и Молот»

После проведения открытого конкурса проектов, пусть и не сразу, но выбрали чертежи Игнатия Милиниса — до и после возведения ДК его проекты материализовывались в самых разных городах Союза.

Строительство Дворца шло почти пять лет — с 29 по 33 годы — довольно долго для эпохи быстрых и больших перемен, но на сроки влияли особенности ландшафта: возводили здание на склоне.

Ещё на планах здание должно было вмещать в себя все возможные формы культурного досуга: спортивные секции, клуб, театр и многое другое. Всё пространство было разделено на два тематических корпуса, соединённых переходом: в одном, располагался большой зал для торжеств и представлений, а в другом спортивные залы.

О внешнем облике здания тоже позаботились: грандиозная лестница, выразительные детали фасада, а у входа — отлитая в бронзе скульптура сотрудника сталелитейного цеха. Архитектору хотелось, чтобы здание было «гигиенически опрятным», стерильным, но не как больница, а скорее, как санаторий. Для отделки были выбраны светлые, приятные глазу тона, много окон и света, а вот лишних деталей — не было.

В 50-х здание заметно изменилось — его адаптировали под моду времени: появились цветочные вазоны у входа, на идеально ровных стенах выступили пилястры (имитации колонн), внутри и снаружи добавили лепнину.

В ДК кипела культурная жизнь: после работы и в дни отдыха сотрудники завода, их дети и другие близкие родственники проводили вечера в танцевальных классах, на концертах и в спортзалах. Женщины могли проверить свою растяжку у балетного станка, а мужчины — вспомнить детство и сыграть в футбол. В это время дети могли наблюдать за рыбками в клубе аквариумистов.

Настоящим праздником для всех были концерты. Кто только не выступал на сцене ДК завода «Серп и Молот»: Анна Герман, Владимир Высоцкий, рок-группа «СВ». В 80-е сцена завода и вовсе стала одной из главных площадок столицы для выступлений рок-музыкантов.

Дворец без хозяина: проблема сохранения и реставрации здания ДК завода «Серп и Молот»

На рубеже веков ДК завода «Серп и Молот» утратил статус культурно-досугового центра: танцклассы пустовали, кулисы почти всё время были закрыты, а по коридорам разносилось эхо шагов охранника.

Это привело к тому, что площади стали сдавать в аренду, а в конечном итоге всё здание перешло в частную собственность. В начале 2000-х владельцу ДК захотелось перемен, и он предложил вариант реконструкции. Чертежи не прошли проверку — изменения планировались слишком большие, а здание уже было объектом культурного наследия. Однако собственник ослушался и в ходе “ремонтных” работ были утрачены многие детали интерьера и архитектуры — лепнина, театральные балконы и бетонные вазоны не подходили к стилистике ночного клуба, который планировалось там открыть.

Такое самовольство привело к проверкам и судам, а пока шли разбирательства — здание ветшало. На быстрый развал — по словам прохожих со стен отваливались осколки кирпичей — повлияло то, что здание не законсервировали (не защитили от осадков, не проверили исправность инженерных сетей и вентиляции и так далее).

Что сейчас происходит со зданием ДК завода «Серп и Молот»

Сегодня в здании ДК завода «Серп и Молот» снова множество рабочих — строителей, которые ведут масштабную реконструкцию. К работе подошли основательно: собрали ворох архивных материалов, чтобы максимально точно восстановить исторический облик. Особое внимание уделяется деталям — расположению и внешнему облику окон, цвету фасадов и интерьеров, которые будут восстановлены в духе 1930-х.

Однако внесут и важные изменения, чтобы пространство соответствовало потребностям XXI века. Проект предполагает преображение заброшки в целый арт-квартал, объединяющий концертно-театральную площадку, пространства для ярких городских событий, музыкальный клуб, галерею современного искусства, фотостудию, различные творческие мастерские и многое другое. На территории вокруг здания планируют взрастить парк, который станет местом проведения летних фестивалей самого разного искусства.

Стадию экстренного «спасения» здание уже прошло: специалисты усилили несущие конструкции, заменили кровлю, отремонтировали центральную лестницу. Сейчас работы ведутся на фасадах ДК. Следующим этом реконструкции станет восстановление деталей: наличников, поручней, лепнины. На прилегающей к ДК территории появится большая зона парковки.

Где находится здание ДК завода «Серп и Молот» и можно ли в нём побывать

Сегодня уже немногие помнят о том, что когда-то на заводе «Серп и Молот» закалялась сталь. Однако неподалёку от места расположения ДК (Волочаевская улица, 48, строение 1 и 2) всё ещё есть одноимённая железнодорожная станция. Ближайшее метро — «Площадь Ильича» (Калининская линия). От этих станций до здания ДК около 10 минут неспешной прогулки.

В данный момент увидеть здание Дворца можно лишь издали: территория охраняется и закрыта из-за масштабных ремонтных работ. Однако ждать осталось недолго — завершить перестройку планируют уже в 2026 году.