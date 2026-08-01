Спектакль Мертвая волна

Спектакль «Мёртвая волна» в постановке Театра RAT

Театр RAT представляет новый спектакль «Мёртвая волна», который расскажет о лете и курорте. Создатели спектакля — известная команда, ранее работающая над хулиганским шоу «ПОХ». В этом проекте они предлагают уникальную сказку на стыке игрового и документального театра.

Краткий сюжет

Действие спектакля разворачивается в южном курортном городе, в отеле «Золотая рыбка», куда съезжаются отпускники, мечтающие о беззаботном отдыхе. Однако вблизи их идиллии таится угроза: на противоположном берегу бушует «мёртвая волна», уже уничтожившая всё вокруг.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы, такие как вредоносность искусственного интеллекта, поколенческий конфликт и жизнь в условиях надвигающейся катастрофы. Он погружает зрителей в размышления о том, как избежать чувства страха, даже если для этого нужно закрывать глаза на очевидное.

Кому стоит увидеть спектакль

«Мёртвая волна» — это история для тех, кто продолжает жить, несмотря на тревоги и трудности. Если вы не хотите чувствовать себя одиноким в своих мыслях и ищете единомышленников, этот спектакль определённо для вас. В пьесе представлены реальные диалоги и размышления отдыхающих на южном курорте в 2025 году.

О команде театра RAT

Театр RAT — независимое творческое объединение, ориентированное на свободу, просвещение и творческий поиск. В его составе молодые выпускники лучших творческих вузов, включая Щепкинское училище, ГИТИС, РГИСИ и ВГИК. Команда известна своим нестандартным подходом и оригинальными идеями.

Не упустите возможность стать частью этой яркой театральной истории!