Музыка, вдохновлённая космосом

В Планетарии №1 состоится концерт с участием Эссе-Квинтета и солистов «Петербург-Концерта» Леонтия Сальенского и Марины Техтелевой. Программа получит название «Звёздный путь» и будет вдохновлённа стремлением человека к космосу и поиску новых миров, создавая атмосферу межзвёздного пространства.

В концерте прозвучат произведения известных композиторов, среди которых:

Ханс Циммер - «Interstellar»

Джон Уильямс - «Star Wars»

Гаэтано Доницетти - ария из оперы «Lucia di Lammermoor», известная по фильму «Пятый элемент»

Барт Ховард - «Fly Me to the Moon»

Александра Пахмутова - «Нежность»

Эдуард Артемьев

Группа «Земляне»

Концерт понравится любителям музыки, связанной с космосом, и тем, кто ценит вдохновляющие звуковые пейзажи. Не упустите возможность насладиться искусством в окружении звёзд!