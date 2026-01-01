Звёздный путь
6+
О концерте

Музыка, вдохновлённая космосом

В Планетарии №1 состоится концерт с участием Эссе-Квинтета и солистов «Петербург-Концерта» Леонтия Сальенского и Марины Техтелевой. Программа получит название «Звёздный путь» и будет вдохновлённа стремлением человека к космосу и поиску новых миров, создавая атмосферу межзвёздного пространства.

В концерте прозвучат произведения известных композиторов, среди которых:

  • Ханс Циммер - «Interstellar»
  • Джон Уильямс - «Star Wars»
  • Гаэтано Доницетти - ария из оперы «Lucia di Lammermoor», известная по фильму «Пятый элемент»
  • Барт Ховард - «Fly Me to the Moon»
  • Александра Пахмутова - «Нежность»
  • Эдуард Артемьев
  • Группа «Земляне»

Концерт понравится любителям музыки, связанной с космосом, и тем, кто ценит вдохновляющие звуковые пейзажи. Не упустите возможность насладиться искусством в окружении звёзд!

14 октября среда
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1200 ₽

