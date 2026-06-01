«Времена Года» Вивальди при свечах в оранжерее

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений прозвучит шедевр музыкального искусства.

В программе концерта — знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Эта музыка, созданная в эпоху барокко, пленяет слушателей своей яркостью, виртуозностью и образностью на протяжении трех столетий.

Исполнение AURUM квартета обещает стать настоящим событием. Вы услышите яркую интерпретацию этого классического цикла, которая подарит незабываемые эмоции. В составе ансамбля:

Ани Агаджанян — скрипка,

Надежда Соболевская — скрипка,

Константин Соболевский — альт,

Кирилл Алтухов — виолончель.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в окружении природы!