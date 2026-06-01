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«Времена Года» Вивальди при свечах в оранжерее
Киноафиша «Времена Года» Вивальди при свечах в оранжерее

«Времена Года» Вивальди при свечах в оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений прозвучит шедевр музыкального искусства.

В программе концерта — знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Эта музыка, созданная в эпоху барокко, пленяет слушателей своей яркостью, виртуозностью и образностью на протяжении трех столетий.

Исполнение AURUM квартета обещает стать настоящим событием. Вы услышите яркую интерпретацию этого классического цикла, которая подарит незабываемые эмоции. В составе ансамбля:

  • Ани Агаджанян — скрипка,
  • Надежда Соболевская — скрипка,
  • Константин Соболевский — альт,
  • Кирилл Алтухов — виолончель.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в окружении природы!

Купить билет на концерт «Времена Года» Вивальди при свечах в оранжерее

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В других городах
Июнь
Август
21 июня воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
12 августа среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

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