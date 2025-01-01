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Звезда по имени Кино
Билеты от 3500₽
Киноафиша Звезда по имени Кино

Звезда по имени Кино

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Звезда по имени Кино: Нереально-эксклюзивный концерт в Москве

Приготовьтесь к уникальному событию! В нашем театре пройдет концерт, на котором прозвучат все главные хиты легендарной группы «Кино». Это не просто музыкальное представление, а возможность вновь погрузиться в атмосферу 80-х и 90-х годов.

Музыка, которая не устаревает

Тексты и музыка «Кино» остаются актуальными и сегодня, затрагивая сердца поклонников разных поколений. Их творчество продолжает вдохновлять и волновать, и именно поэтому этот концерт станет выдающимся событием.

Неповторимый стиль и атмосфера

На концерте вы услышите не только знаменитые хиты, но и сможете насладиться тембром голоса, который напоминает фронт-мена группы - Виктора Цоя. Его харизма и талант будут воссозданы на сцене, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью этого уникального события.

100% перемещение во времени

Не упустите шанс стать свидетелем музыкального путешествия, которое перенесет вас в эпоху, когда «Кино» завоевывали сердца поклонников. Это будет точное попадание в ностальгические воспоминания, которые навсегда останутся с вами.

Приходите на концерт! Погрузитесь в мир музыки, который никогда не забудется!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽
16 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽ 22:30 от 3500 ₽
30 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽ 22:30 от 3500 ₽

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