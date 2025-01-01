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Есенин. Дорога из разбитых сердец
Билеты от 1000₽
Киноафиша Есенин. Дорога из разбитых сердец

Спектакль Есенин. Дорога из разбитых сердец

Постановка
VS Театр 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Исповедь хулигана

Спектакль посвящен жизни Сергея Есенина, одного из самых ярких и противоречивых поэтов России. Его путь был полон метаний, страстных любвей и душевной боли, а его стихи — настоящими признаниями, которыми он оставался верен до конца своей жизни.

История показывает Есенина как волевого, решительного и бескомпромиссного поэта, который шел против течения и искал свой путь в мире, полном противоречий. Его жизнь и творчество – это испытание на прочность, не позволяющее заглядывать в душу без боли.

Трагическая развязка на сцене

Судьба поэта заканчивается трагически, и эта развязка, полная боли и страха, проживается актёром на сцене с потрясающим эмоциональным напряжением. Каждое слово и каждый стих раскрывают различные этапы жизни Есенина, его любовь, боль и одиночество.

Стихи и песни как выразительное средство

Стихотворения и песни, основанные на стихах Есенина, объединяются в спектакле, создавая яркое и душещипательное полотно его жизни. Это невероятно мощное переживание, которое обязательно оставит зрителей равнодушными.

Режиссер
Валентина Саянская
В ролях
Мария Наумова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1000 ₽
29 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
5 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
9 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
12 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
17 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
19 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
26 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
31 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
2 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
9 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
10 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
15 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
16 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
23 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
30 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
2 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
6 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
7 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
14 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
21 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
26 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
28 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец Есенин. Дорога из разбитых сердец

В ближайшие дни

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5 октября в 12:00 Театр им. Булгакова
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Дом под снос
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Дом под снос
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от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
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