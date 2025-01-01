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Зулали
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Спектакль Зулали

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Наринэ Абгарян «Зулали»

Приглашаем вас на спектакль, основанный на трогательной повести Наринэ Абгарян «Зулали». Это история, разворачивающаяся в маленькой деревне на краю большого ущелья, где время, кажется, остановилось. Здесь, на фоне простых человеческих судьб, разворачивается большая история маленькой семьи.

Сюжет и Тематика

«Зулали» — это горькая, но рассказанная с улыбкой история о любви и надежде. В центре сюжета — милосердие, умение прощать и незатухающая вера в лучшее. Спектакль исследует силу, которая объединяет людей даже в самых трудных обстоятельствах, и показывает, как важно ценить самое простое и главное в жизни.

Режиссура и Актерский Состав

Спектакль ставят талантливые режиссёры Оля Варданян и Евгения Белова, а главную роль исполняет Оля Варданян. Их совместная работа обещает быть яркой и запоминающейся, сочетая в себе элементы глубокой драмы и лёгкой комедии.

Интересные Факты

Повесть «Зулали» завоевала сердца читателей благодаря своей искренности и простоте. Интересно, что Наринэ Абгарян, автор произведения, сама выросла в маленьком городке, что вдохновило её на создание этой трогательной истории.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важных аспектах жизни!

Режиссер
Ольга Варданян
В ролях
Ольга Варданян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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