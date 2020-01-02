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Зойкина квартира
Билеты от 1500₽
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Искромётная трагикомедия Булгакова в постановке Всеволода Шиловского

В центре спектакля — квартира Зои Денисовны Пельц, расположенная на Большой Садовой, превращающаяся в загадочное место под названием «Ателье». Днем это место превращается в изысканное заведение, где дамам создают роскошные наряды, но с наступлением ночи атмосфера меняется, и ателье становится не просто мастерской, а пространством, где происходят более интимные и таинственные события.

Мечты о новой жизни
«Ателье» становится местом, где люди, желающие изменить свою жизнь, преследуют свои мечты любой ценой. Их стремление вырваться в новую реальность становится основным двигателем сюжета. Это место притягивает тех, кто мечтает о переменах и готов ради этого идти на крайности. Но как часто бывает в жизни, то, что кажется ближайшей целью, не всегда приносит счастье.

Неожиданный поворот
Когда герои уже кажутся на пороге достижения своей мечты, их планы рушатся из-за маленького, но судьбоносного сюрприза, который меняет все. Этот поворот в сюжете вводит элемент мистики и неопределенности, подчеркивая хрупкость и непредсказуемость человеческих стремлений.

Загадочность и искушение
Сексуальность, тайны и желания, переплетенные с мистикой, придают спектаклю атмосферу искушения и неизведанных территорий человеческой души. Спектакль оставляет зрителей в состоянии неопределенности, заставляя задуматься о цене тех перемен, которые мы так жаждем.

В «Ателье» переплетаются элементы мистики, страсти и человеческой психологии, создавая динамичный и многослойный спектакль, в котором каждый выбор и каждое решение может привести к неожиданным последствиям.

Режиссер
Всеволод Шиловский
В ролях
Всеволод Шиловский
Ирина Гоголадзе
Константин Хром
Глеб Гузей
Татьяна Дербенева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽
27 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
18:00 от 1500 ₽

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