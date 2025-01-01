Сказочная история о девочке с крыльями вместо рук

Приглашаем вас на спектакль «Птишка» — волшебную историю о маленькой девочке с крыльями вместо рук. Это удивительная постановка, основанная на книге Йоке Ван Леувен «Пип!», которая задает важный вопрос: каково ребенку быть другим?

Сюжет

Птишка оказывается найденной в лесу парой, которая пытается воспитать ее как обычного ребенка. Родители, не желая, чтобы окружающие узнали о ее особенностях, стараются защитить дочь от внешнего мира. Но природа Птишки оказывается сильнее, и однажды она решает покинуть семью. Исполненные любви и заботы, мама и папа отправляются на поиски своей уникальной дочери.

Куклы и музыка

На сцене волшебная природа Птишки будет воплощена в образе прекрасной куклы, которой управляют все герои истории. Музыкально-драматическое действие в жанре саундрама прозвучит в исполнении выпускников лаборатории ЦДР «Акустическая читка». Это создаст уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир фантазии и эмоций.

Зачем стоит посетить спектакль?

«Птишка» — это не только увлекательная история, но и возможность задуматься о важности принятия себя и окружающих. Этот спектакль подарит зрителям светлые эмоции и заставит задуматься о том, что означает быть другим в нашем мире.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия!