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Птишка
Билеты от 900₽
Киноафиша Птишка

Спектакль Птишка

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 6+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Сказочная история о девочке с крыльями вместо рук

Приглашаем вас на спектакль «Птишка» — волшебную историю о маленькой девочке с крыльями вместо рук. Это удивительная постановка, основанная на книге Йоке Ван Леувен «Пип!», которая задает важный вопрос: каково ребенку быть другим?

Сюжет

Птишка оказывается найденной в лесу парой, которая пытается воспитать ее как обычного ребенка. Родители, не желая, чтобы окружающие узнали о ее особенностях, стараются защитить дочь от внешнего мира. Но природа Птишки оказывается сильнее, и однажды она решает покинуть семью. Исполненные любви и заботы, мама и папа отправляются на поиски своей уникальной дочери.

Куклы и музыка

На сцене волшебная природа Птишки будет воплощена в образе прекрасной куклы, которой управляют все герои истории. Музыкально-драматическое действие в жанре саундрама прозвучит в исполнении выпускников лаборатории ЦДР «Акустическая читка». Это создаст уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир фантазии и эмоций.

Зачем стоит посетить спектакль?

«Птишка» — это не только увлекательная история, но и возможность задуматься о важности принятия себя и окружающих. Этот спектакль подарит зрителям светлые эмоции и заставит задуматься о том, что означает быть другим в нашем мире.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия!

Режиссер
Таисия Каныгина
В ролях
Данила Рассомахин
Маргарита Крон
Ксения Макарова
Виктор Сапелкин
Екатерина Кривко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
18:00 от 900 ₽

Фотографии

Птишка Птишка Птишка Птишка Птишка Птишка

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