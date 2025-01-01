Меню
Киноафиша Лучшая мама

Спектакль Лучшая мама

0+
Режиссер Светлана Дмитриева
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Яркая музыкальная сказка о непоседливом зайчонке

Зайчонок решил найти самую лучшую маму на свете. Он убегает из дома в поисках мамы, которая не будет заставлять его умываться, чистить зубы и вовремя ложиться спать.

Путешествие, полное трудностей и испытаний

В своём путешествии зайчонок сталкивается с множеством испытаний и встречает разных животных, каждый из которых предлагает ему свою версию материнской заботы. Постепенно он понимает, что лучше своей родной мамы никого нет, и именно её любовь и забота делают его жизнь особенной.

Чему учит постановка

В конце концов, зайчонок возвращается домой, осознав, как важна для него мама и как много она для него значит. Эта сказка напоминает о ценности семейных отношений и любви, которая всегда рядом, даже когда мы её не замечаем.

Расписание

7 сентября
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
12:00 от 550 ₽

