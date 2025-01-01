Меню
Зойкина квартира
Билеты от 600₽
Спектакль Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Театр современной драматургии 18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Трагифарс по Михаилу Булгакову

Приглашаем вас погрузиться в увлекательный мир спектакля «Зойкина квартира», который рассказывает историю женщины с мечтой уехать в Париж. В поисках заработка она решает прибегнуть к необычному, а порой и нелегальному способу.

Трагифарс в одной квартире

Спектакль представляет собой уникальный трагифарс, разворачивающийся в уютной квартире Зойки. Здесь переплетаются комические и трагические моменты, отражающие внутренние конфликты героини и общественные реалии. Каждая сцена — это новое открытие, которое заставляет зрителей задуматься о ценностях и ценах, которые мы готовы платить за исполнение своих желаний.

Интересные факты

Не упустите возможность увидеть, как в этой маленькой жизни женщины будут разматываться клубки судьбы! Спектакль основан на пьесе известного русского драматурга, и его адаптация обещает оставить незабываемые впечатления.

Подходите к театральной жизни с открытым сердцем и готовностью быть удивленными! «Зойкина квартира» — это не просто спектакль, это искренний разговор с собой, который продолжает волновать сердца зрителей.

Купить билет на спектакль Зойкина квартира

Октябрь
25 октября суббота
19:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 600 ₽

