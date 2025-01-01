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Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Зойкина квартира» Михаила Булгакова в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской 

«Зойкина квартира» — одна из безусловных вершин драматургического творчества Михаила Булгакова. Эта пьеса была создана по заказу Театра Вахтангова и является ярким отражением жизни современников Булгакова в уникальный исторический момент — эпоху НЭПа. Время, когда старый мир Российской империи безвозвратно утерян, а новый только начинает формироваться, открывает перед зрителями сложные социальные реалии.

Тема и сюжет

В пьесе Булгаков мастерски использует тонкие наблюдения за узнаваемыми социальными типами. Здесь присутствуют черный юмор, криминальная интрига и фирменная булгаковская мистика. В центре сюжета — история любви авантюристки Зои Пельц, которая решает открыть дом терпимости под видом пошивочной мастерской. Ее цель — накопить деньги для того, чтобы вывезти своего возлюбленного, графа Обольянинова, в Ниццу. Граф не может найти свое место в новой реальности, и именно любовь толкает Зою на опасное «предприятие».

Спектакль и актерский состав

На суд публики будет представлена попытка проанализировать судьбы людей в напряженный исторический период. В спектакле участвуют ведущие артисты театра, которые уже завоевали любовь зрителей. Ожидайте необычное сценографическое решение и костюмы от московского художника Ютты Роттэ, а также оригинальную музыку, которая погрузит вас в атмосферу времени.

Почему стоит посетить?

«Зойкина квартира» — это не просто спектакль, а путешествие в мир вечных вопросов и ответов, которое отражает уникальную историю нашей страны. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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